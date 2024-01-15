Выигравший в лотерею 1 млрд рублей житель Тюмени обратился за выигрышем

Житель Тюмени, который по итогам новогоднего розыгрыша 1526-го тиража «Русского лото» выиграл 1 млрд рублей и долгое время не объявлялся, обратился за своим выигрышем. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — рассказали «РИА Новости» в компании.

Кроме того, в «Столото» рассказали, что за выигрышами в первые две недели 2024 года обратились 22 из 87 победителей. Среди них жители Москвы, Московской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми.

В начале января сообщалось, что главный приз в «Новогоднем миллиарде» в размере 1 млрд рублей выиграл житель Тюменской области. Кроме того, в пресс-службе «Столото» рассказали, что лидерами по совокупной сумме выигрышей участников лотереи стали также Москва и Санкт-Петербург. Позже, 6 января, в компании поделились, что победитель розыгрыша не оформил свой выигрыш в лотерейном центре, добавляет «РИА Новости».

Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи, распространяемые «Столото», в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 года. По истечении этого срока невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.