Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова прокомментировала «секретный план» бундесвера по столкновению с РФ
Мир
Японцы рассказали об «огненном шаре» в небе над страной
Политика
В ГД после «секретного плана» бундесвера указали на нежелание НАТО идти к миру
Мир
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Политика
Песков назвал встречу в Давосе по «формуле мира» Киева пустыми разговорами
Политика
В Совфеде заявили об исчерпании человеческих ресурсов на Украине
Политика
В Кремле прокомментировали визит главы МИД Северной Кореи в РФ
Мир
Песков назвал «абсолютным позором» высылку российских пенсионеров из стран Балтии
Здоровье
Выявлен механизм превращения острого заболевания в хроническое
Общество
Wildberries продолжает устанавливать связь с 12 сотрудниками сгоревшего склада
Авто
Производство автомобилей в РФ в 2023 году выросло на 16%
Экономика
Курс евро опустился до 96 рублей впервые с 23 ноября 2023 года
Авто
Россияне в декабре купили рекордное число машин за два года
Общество
Синоптик рассказал о погоде на неделю в Москве
Армия
Песков переадресовал в МО вопрос о возможной потере военных самолетов

Выигравший в лотерею 1 млрд рублей житель Тюмени обратился за выигрышем

«Столото»: нашелся житель Тюмени, выигравший 1 млрд рублей в лотерее
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Тюмени, который по итогам новогоднего розыгрыша 1526-го тиража «Русского лото» выиграл 1 млрд рублей и долгое время не объявлялся, обратился за своим выигрышем. Об этом в понедельник, 15 января, рассказали в пресс-службе распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«Лотерейный миллиардер обратился в лотерейный центр в Москве для получения выигрыша и завершает процесс оформления формальностей», — рассказали «РИА Новости» в компании.

Кроме того, в «Столото» рассказали, что за выигрышами в первые две недели 2024 года обратились 22 из 87 победителей. Среди них жители Москвы, Московской, Воронежской, Саратовской, Волгоградской, Нижегородской и Ульяновской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Красноярского края, а также республик Карелия и Коми.

Взялся за куш: Минфин захотел получать с лотерей вдвое больше
Как изменится налогообложение отрасли и подорожают ли билеты

В начале января сообщалось, что главный приз в «Новогоднем миллиарде» в размере 1 млрд рублей выиграл житель Тюменской области. Кроме того, в пресс-службе «Столото» рассказали, что лидерами по совокупной сумме выигрышей участников лотереи стали также Москва и Санкт-Петербург. Позже, 6 января, в компании поделились, что победитель розыгрыша не оформил свой выигрыш в лотерейном центре, добавляет «РИА Новости».

Срок обращения за выигрышами в государственные лотереи, распространяемые «Столото», в точки продаж составляет тысячу дней с даты проведения тиража. Общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр — порядка 3,5 года. По истечении этого срока невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024