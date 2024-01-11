Взялся за куш: Минфин захотел получать с лотерей вдвое больше

Минфин собирается увеличить поступления в бюджет от лотерей вдвое — до 5,7 млрд рублей. Для этого предлагается изменить налогообложение отрасли, следует из нового законопроекта (есть у «Известий»). Сейчас операторы платят в бюджет 10% от разницы между суммой выручки и призовым фондом. Предполагается, что с 1 января 2025-го они будут отдавать 5% уже от всего дохода, а с 2026-го — 6%. Мера позволит повысить целевые отчисления на развитие спорта в России, подчеркнули в Минфине. Поможет ли нововведение пополнить дефицитный бюджет и есть ли риск, что лотерейные билеты подорожают, — в материале «Известий».

Как изменится налогообложение операторов лотерей

Минфин предложил изменить порядок налогообложения операторов лотерей, следует из законопроекта ведомства. В министерстве считают целесообразным, чтобы они отчисляли 5% от выручки за отчетный квартал. А с 2026-го — 6%. Сейчас порядок другой: организаторы обязаны направлять в бюджет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда. Как следует из сопроводительных документов, благодаря нововведению поступления в федеральный бюджет в 2025 году составят около 4,8 млрд рублей, а в 2026-м — около 5,7 млрд. При старой схеме, в 2023 году, они были на уровне 3,2 млрд рублей.

Эти средства — целевые отчисления, они используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки резерва, заявили «Известиям» в Минфине. Редакция также направила запрос в Минспорта о том, требуется ли увеличение таких поступлений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Направляемая на эти цели сумма сейчас представляется недостаточной, сказано в сопроводительных документах к законопроекту. Об этом говорил в октябре и президент Владимир Путин, поручив повысить в процентном соотношении долю средств, направляемых на развитие спорта.

— Мы всегда говорим, что здоровье нации — а это находится в прямой зависимости от занятий физкультурой и спортом — это приоритет, безусловно. Поэтому посмотрите. Это не значит, что нужно выводить из регулирования Минфином, — просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме, — говорил президент.

Впрочем, в последние годы эта статья доходов бюджета постепенно увеличивались. В 2021-м сборы были на уровне 2,6 млрд рублей, в 2022-м — 2,9 млрд, а в 2023-м — уже 3,2 млрд.

— Рост поступлений целевых отчислений за прошлый год может быть связан с развитием лотерейной деятельности, в том числе с увеличением количества операторов. В 2023 году на рынке появился третий игрок — «Спортивные лотереи», — пояснили в пресс-службе Минфина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

С июля 2014 года в России разрешены только государственные лотереи. Их организаторами выступают Минспорт и Минфин. Операторы — «Столото», «Национальная лотерея» и «Спортивные лотереи». «Известия» направили запросы всем трем операторам.

В «Столото» заявили, что только за девять месяцев 2023-го выплатили 2,3 млрд рублей в бюджет, а объем отчислений за весь год пока не опубликован.

— Однако мы ожидаем, что их размер превысит 3 млрд рублей. Поступления от лотерейной деятельности всех операторов рынка, по нашей оценке, превысит 3,5 млрд рублей, — отметили в «Столото».

Для граждан-победителей лотерей действует своя система налогообложения. Если человек за год выиграл суммарно не более 4 тыс. рублей, то сбор в бюджет платить не нужно. Суммы от 4 тыс. до 5 млн рублей включительно облагаются налогом по ставке 13% (свыше – 15%).

К чему приведет изменение налогообложения лотерей

Федеральный бюджет 2024 года предполагает расходы на рекордные 36,6 трлн рублей, профинансировать которые правительство рассчитывает мощным ростом поступлений, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Разумеется, Минфин пытается использовать все возможности для увеличения доходной базы бюджета, сказала она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Однако сумма в несколько миллиардов рублей на фоне общего объема — скромная величина, подчеркнула кандидат наук, и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Фрумина. Она сопоставима, например, со сборами за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям. Тем не менее для пополнения казны важны все источники доходов, особенно в условиях дефицита, отметила она.

— Сегодня мы уже наблюдаем восстановление экономики при существенном увеличении расходов на оборону и социальную политику. Тем не менее возможность привлечения дополнительных доходов в виде отчислений от лотерей — действенная, необременительная для населения и своевременная мера, — подчеркнула Светлана Фрумина.

Обороты лотерейного бизнеса растут, отметил эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев. По данным «Чек Индекса», в начале 2023 года билеты на розыгрыши покупали на треть чаще, чем годом ранее. В условиях неопределенности некоторые люди перестают надеяться на собственные силы, отметил эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Наверняка увеличение целевых отчислений повлияет на стоимость билетов. Не так уж это и плохо. Может, желающих испытать удачу станет меньше, а стремящихся заработать собственным трудом — больше, — сказал он.

Сейчас на сайте «Столото» можно купить билеты в разных ценовых категориях — от 20 до 500 рублей.

Лучше, если суммы поступлений в бюджет вырастут за счет увеличения налога, чем из-за роста оборотов лотерейного бизнеса и количества игроков, уверен Андрей Тенишев.

Светлана Фрумина считает, что новая мера вряд ли приведет к подорожанию билетов. Напротив, акцент делается на массовом распространении розыгрышей, для чего невысокая цена — определяющий фактор, пояснила она. По данным исследования «Росгосстрах Жизнь» совместно с банком «Открытие», в 2022 году почти каждый второй россиянин (48%) покупал лотерейные билеты.

В 2023-м популярность этого вида развлечения выросла, что повлекло за собой значительную активизацию продаж, отметила эксперт. В наступившем году доверие к ним будет только расти, ожидает она.