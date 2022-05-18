Призовая игра: кто выиграет от изменений в лотерейной отрасли

Внесенный в Государственную думу законопроект о передаче контроля над лотереями от Минфина и Минспорта Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) вызвал негативную реакцию участников рынка. Однако у авторов и сторонников инициативы есть свои аргументы. К чему может привести принятие законопроекта, разбирались «Известия».

Резонансная инициатива

Депутаты Сергей Алтухов, Андрей Альшевских и Адальби Шхагошев 12 мая внесли в Госдуму законопроект об ужесточении требований к организаторам азартных игр и лотерей.

ЕРАИ, который может сменить Минспорт и Минфин как организаторов лотерей, с осени 2021 году уже работает с букмекерами, которые, как и устроители лотерей, изначально относились к новшеству настороженно.

Инициаторы законопроекта считают, что изменения необходимы, чтобы навести порядок в отрасли. Но «если у экспертов есть замечания, мы готовы дискутировать», цитирует «Коммерсант» Андрея Альшевских.

Депутат Госдумы I–III созывов экономист Алексей Михайлов признается, что не понимает, какие задачи призван решать новый законопроект, и предполагает, что его принятие может существенно сократить финансирование спорта в стране.

— В пояснительной записке к законопроекту не указано, что в лотерейной отрасли существует какая-то проблема, которую надо срочно решать подобным образом. Принцип простой — если не сломалось, то и ремонтировать не надо. В нынешних условиях, когда мы находимся под жесткими санкциями, внешнему давлению мы должны противопоставить максимальное развитие предпринимательской инициативы и внутренней конкуренции. А вместо этого нам предлагают централизацию всего и вся и искусственную монополию в придачу , — подчеркивает эксперт.

Сложности для покупателей

По задумке депутатов, ЕРАИ обяжет участников лотерей работать через Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПИС).

В таком случае, прежде чем купить электронный лотерейный билет (а по оценкам участников рынка, их доля составляет 80% и продаются они не только в интернете, но и в розничных точках), придется заключить договор с ЕЦУПИС, пройти идентификацию, завести электронный кошелек, перевести деньги на счет, который потенциальный покупатель билета обязан открыть в ЕЦУПИС.

Пройти такую «многоходовку» станет необходимо не только для покупки билета, но и для получения выигрыша. Сейчас участник лотереи может получить выигранное наличными в любом месте распространения билетов — на почте, в специализированном киоске, супермаркете. По новым правилам выигрыш «упадет» в электронный кошелек, а уже оттуда его надо будет вывести на свою банковскую карту.

Участники рынка опасаются, что из-за усложнения процессов интерес к лотереям у потребителя упадет, что, в свою очередь, приведет к значительному падению продаж лотерейных билетов и снижению целевых отчислений в бюджет. Крупнейший в России оператор лотерей — «Столото» — прогнозирует в случае принятия законопроекта снижение количества участников лотерей на 70–75%.

Руководитель Адвокатской конторы № 1 Московской академической коллегии адвокатов Олег Волченко считает, что в существующем сейчас виде законопроект негативно влияет на права участников лотерей.

— Многим гражданам станет сложно предпринимать определенные действия для участия в гослотереях, и они уже не смогут воспринимать их как просто досуг. Многие не смогут или не захотят реализовывать сложные механизмы, чтобы просто приобрести лотерейный билет, — считает Волченко.

Децентрализованная сеть выплаты выигрышей, по мнению представителей лотерейного бизнеса, не только удобна для всех участников, но и увеличивает выручку от проведения лотереи и, соответственно, суммы целевых отчислений, потому что зачастую участник лотереи, получив выигрыш в точке распространения билетов, тратит его часть на покупку новых. Сейчас большая часть некрупных выигрышей, доля которых составляет до 97%, выплачивается победителям наличными именно в точках распространения.

Сложности для продавцов

Главные распространители лотерей — «Почта России», крупные сети супермаркетов и АЗС отечественных компаний. Если законопроект будет принят, то при продаже билетов продавцу надо будет убедиться, что у покупателя есть договор с ЕЦУПИС, и провести платеж через открытый там счет.

В «Столото» опасаются, что из-за сложностей новой процедуры, которая напрямую не прописана в законопроекте, но следует из его положений, распространители лотерейных билетов, для которых это непрофильный бизнес, могут попросту уйти с рынка.

В частности, «Почта России» в официальном комментарии заявила: «В случае принятия поправок в Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях» «Почта России» будет вынуждена отказаться от реализации электронных лотерейных билетов, а также выплаты выигрышей по ним».

Президент Ассоциации операторов государственных лотерей Сергей Топилин согласен с опасениями участников рынка.

— Рассматриваемые поправки приведут к остановке деятельности по продаже лотерейных билетов (приему лотерейных ставок, как сформулировано в законе о лотереях ФЗ № 138) в магазинах федеральной розницы, которая сейчас насчитывает более 100 тыс. точек продаж и, как следствие, к остановке проведения лотерей в России и значительному падению доходов бюджета в виде целевых отчислений, — говорит эксперт.

Не путать игровой бизнес с игорным

По мнению эксперта «Открытого правительства» РФ в области лотерей, члена федеральной комиссии по лотереям и играм при правительстве РФ Маргариты Клинкевич, законопроект, ставя лотереи в те же условия, что и букмекерские конторы, смешивает два понятия: «игорный» бизнес и «игровой».

— В 2014 году при установлении государственной монополии на рынке лотерей был учтен международный опыт, а также сущностная ключевая разница между лотерейной и игорной деятельностью, которая заключается в том, что в игорной индустрии, если призовой фонд не выиграл никто из игроков, выигрывает казино или букмекер. Лотереи же относятся не к игорной, а к игровой деятельности, что значит, что призовой фонд от 50 до 70% от реализации лотерейных билетов разыгрывается между игроками в обязательном порядке и в 100% случаев, а невостребованные выигрыши перечисляются в небюджетные доходы бюджета государства , — поясняет эксперт.

Все лотереи в РФ государственные. Собственно, и в США, и в Европе лотереи организованы по тому же принципу — госмонополии, не предусматривающей лицензирования. А игорная деятельность лицензируется в обязательном порядке.

В распространенном пресс-службой «Столото» официальном заявлении также говорится, что недостаточное понимание авторами законопроекта особенностей лотерейного рынка и его существенного отличия от букмекерской, игорной деятельности привело к тому, что законопроект предлагает полностью поменять политику регулирования лотерейного рынка, «передать функцию контроля рынка от государства коммерческим структурам; а также ставит под угрозу надлежащее исполнение со стороны организаторов лотерей государственных контрактов, которые были заключены на конкурентной основе непосредственно с федеральными органами исполнительной власти во исполнение распоряжения правительства РФ, то есть с государством».

— Если предлагаемый законопроект будет принят, то в целом лотереи во многом уравняются с азартными играми и сам процесс их организации будет максимально усложнен как для организаторов, так и для граждан, которым лотереи интересны как форма досуга, как возможность снятия стресса, возможность выиграть приз. Чем обусловлено это усложнение и удорожание самого процесса, неясно, — говорит адвокат Олег Волченко.

Что может потерять государство

К 2021 году в бюджеты разных уровней РФ было перечислено 37,2 млрд рублей «лотерейных» денег, включая целевые отчисления на развитие физкультуры и спорта.

Принятие законопроекта в предлагаемой редакции, считают эксперты, может привести к стагнации лотерейного рынка, дублированию государственного надзора, сокращению количества точек распространения лотерей, уменьшению количества участников лотерей и, как следствие, уменьшению поступлений целевых отчислений в бюджет России.

— Лотереи проводятся с целью формирования целевых отчислений для развития физкультуры и спорта, спорта высших достижений, системы подготовки спортивного резерва. Из каких источников получится заместить это финансирование в текущей ситуации, непонятно, — задается вопросом Олег Волченко.

Законопроект предлагает изменить порядок расчета целевых отчислений на основе выручки, полученной от проведения лотереи. Такой подход, по словам экспертов, уже применялся при проведении лотерей до 2014 года и не оправдал себя, поскольку операторы лотерей не были заинтересованы в увеличении размеров призовых фондов.

Бюрократия и расходы

Эксперты опасаются, что принятие законопроекта приведет к излишней бюрократизации сектора и дополнительным расходам.

— Законопроект предлагает создать новую структуру, которая должна будет как-то оправдывать свое существование. И это будет связано с дополнительной бюрократизацией процесса организации лотерей. В этой связи многие участники процесса организации лотерей просто отпадут, — рассуждает адвокат Олег Волченко.

Сейчас надзор за проведением лотерей лежит на ФНС и организаторах лотерей с помощью таких инструментов, как независимая система контроля, установленная у организаторов, и витрина налогового мониторинга, доступ к которой есть у ФНС России. По словам экспертов, система отлажена и работает без сбоев. Эффективность контроля, как говорит Олег Волченко, подтверждается в первую очередь своевременным перечислением целевых средств от проведения лотерей.

— Появление дополнительного условно-надзирающего органа не повысит эффективность этого контроля, но при этом приведет к дополнительным издержкам, — говорит юрист.

По словам Олега Волченко, целесообразность введения в сектор двух посредников — публичной государственной компании, которая будет заниматься организацией лотерей, и финансового посредника, который будет пропускать через себя все денежные потоки, что предполагает законопроект, неясна.