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В Госдуме назвали популизмом отказ Аргентины вступать в БРИКС

Депутат Наумов — об отказе Аргентины вступать в БРИКС: это следствие популизма Милея
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Отказ Аргентины вступать в БРИКС является следствием популизма, который новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей не смог в себе преодолеть. Об этом 18 января заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Накануне глава МИД Аргентины Диана Мондино сообщила на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, что правительство президента Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС отчасти по политическим причинам. Блок, по ее словам, стал уже больше, чем экономическое объединение.

«Это какой-то марксизм в латиноамериканской версии, где никак не могут разобраться, что первично, что вторично. Понятно, что современные международные отношения — это всегда и экономика как материальный момент, и политика как момент, связанный с долгосрочным стратегическим целеполаганием», — заявил Наумов.

Он добавил, что мир становится многополярным и это требует от каждой из динамично развивающихся стран определиться, согласны ли они на диктаты и монополию только одного из государств, в данном случае США, или же на выстраивание диалога макрорегиональных группировок.

«БРИКС — это макрорегиональная группировка. По логике таких интеграционных объединений они всегда начинают с экономики, и пока в экономике не созреют все позиции, связанные с унификацией регулирования, то есть когда сначала идет гармонизация, а потом унификация, трудно кого-то упрекать в какой-то излишней политизированности», — сказал депутат.

Такое решение является следствием популизма, который новоизбранный глава Аргентины Хавьер Милей не смог в себе преодолеть, считает политик.

«Ему очень хочется нравиться североамериканским хозяевам, но долго такого рода неоколониализм не продержится. Я думаю, что граждане Аргентины всё это очень быстро осознают, когда увидят, что в соседней Бразилии гораздо выгоднее условия для работы с партнерами из Китая, Южной Африки, Индии, России», — резюмировал Наумов.

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В конце декабря 2023 года президент Аргентины Хавьер Милей направил письма президенту РФ Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, в которых официально отклонил приглашение стать участником группы стран БРИКС. Он написал, что не считает в данный момент уместным участие страны в сообществе.

Позднее Мондино сказала, что отказ страны от вступления в БРИКС — решение отчасти идеологическое. По ее словам, у Аргентины уже есть торговые отношения со всеми членами БРИКС, и сейчас стране необходимо сосредоточиться на своих экономических проблемах.

При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал решение Милея. По его словам, это стало самым неуклюжим и глупым из вещей, которые аргентинский лидер сделал против своей страны.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. Сейчас в блоке 10 стран.

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