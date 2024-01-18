Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру
Спорт
Футболист Круговой объяснил решение играть за ЦСКА
Общество
День «Сириуса» открылся на выставке «Россия»
Армия
Шойгу осмотрел перспективные образцы ракетного вооружения МКБ «Радуга»
Мир
Лавров назвал суверенным решением отказ Аргентины от вступления в БРИКС
Мир
Россия призвала Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
Мир
Глава Google заявил о новых сокращениях в 2024 году
Спорт
Камила Валиева снялась с чемпионата России по прыжкам
Мир
Франция решила весь год поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц
Экономика
Путину доложили об окончании строительства пограничных переходов с Китаем
Общество
Госдума приняла закон о праве работников на проценты за задержку зарплаты
Политика
Лавров назвал страны, с которыми у Москвы близкие отношения
Политика
В Госдуме заявили о нежелании Китая иметь дело с киевским режимом
Политика
Лавров заявил о сплочении общества в России на фоне спецоперации
Экономика
В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Сюжет:

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру

0
Фото: cam.ac.uk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили «самую старую» из когда-либо наблюдаемых черных дыр, сообщается 17 января на сайте Кембриджского университета, возглавлявшего исследование.

«Исследователи обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр, которая датируется временем зарождения Вселенной», — говорится в публикации.

Таким образом, международная команда ученых с помощью американского телескопа зафиксировала черную дыру, которая возникла более 13 млрд лет назад.

Исследователи отмечают, что массивность черной дыры ставит под вопрос ранее существовавшие предположения о формировании и росте таких материй.

Ученые предполагают, что черные дыры могут «рождаться большими» или они поглощают материю быстрее, чем считалось ранее. Данная черная дыра энергично поглощает материю из галактики, в которой она находится, и тем самым вредит ее развитию.

Сфера интересна: в России спроектирован планетоход для изучения Венеры
Необычная форма аппарата позволяет ему собирать научные данные в агрессивной внешней среде

Ранее, 12 мая, британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв, который длится уже более трех лет. Они установили расстояния до нее — 8 млрд световых лет. По словам ученых, взрыв, получивший наименование AT2021lwx, мог произойти из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.

До этого, в апреле, телескоп «Хаббл» сделал снимки «убегающей» черной дыры весом 20 млн солнц. По данным NASA, черная дыра движется в космосе с такой скоростью, что если бы она находилась в Солнечной системе, то могла бы добраться до Земли за 14 минут.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024