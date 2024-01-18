Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую древнюю черную дыру

Ученые с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили «самую старую» из когда-либо наблюдаемых черных дыр, сообщается 17 января на сайте Кембриджского университета, возглавлявшего исследование.

«Исследователи обнаружили самую старую из когда-либо наблюдаемых черных дыр, которая датируется временем зарождения Вселенной», — говорится в публикации.

Таким образом, международная команда ученых с помощью американского телескопа зафиксировала черную дыру, которая возникла более 13 млрд лет назад.

Исследователи отмечают, что массивность черной дыры ставит под вопрос ранее существовавшие предположения о формировании и росте таких материй.

Ученые предполагают, что черные дыры могут «рождаться большими» или они поглощают материю быстрее, чем считалось ранее. Данная черная дыра энергично поглощает материю из галактики, в которой она находится, и тем самым вредит ее развитию.

Ранее, 12 мая, британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв, который длится уже более трех лет. Они установили расстояния до нее — 8 млрд световых лет. По словам ученых, взрыв, получивший наименование AT2021lwx, мог произойти из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.

До этого, в апреле, телескоп «Хаббл» сделал снимки «убегающей» черной дыры весом 20 млн солнц. По данным NASA, черная дыра движется в космосе с такой скоростью, что если бы она находилась в Солнечной системе, то могла бы добраться до Земли за 14 минут.