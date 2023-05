Британские астрономы обнаружили крупнейший в истории космический взрыв

Британские астрономы обнаружили крупнейший за всю историю наблюдения космический взрыв, который длится уже более трех лет. Об этом сообщает в пятницу, 12 мая, The Guardian со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученые отмечают, что взрыв, получивший наименование AT2021lwx, мог произойти из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.

«По нашим оценкам, это огненный шар в сто раз больше Солнечной системы и в два триллиона раз ярче Солнца. За три года в результате взрыва высвободилось в сто раз больше энергии, чем выделит Солнце за десять миллиардов лет своей жизни», — приводит издание слова руководителя исследования из Саутгемптонского университета в Англии доктора Филипа Уайзмена

Ученый рассказал, что сначала вспышка не привлекала внимания астрономов, однако по мере увеличения ее яркости было решено провести дополнительные наблюдения. В частности, удалось установить расстояния до нее — восемь миллиардов световых лет. После этого стал понятен масштаб явления.

В статье также отмечается, что зафиксированный взрыв не самый яркий. По этому показателю его превосходит гамма-всплеск под наименованием GRB 221009A. Несмотря на свою яркость, он длился всего несколько минут.

Ранее, в апреле, телескоп «Хаббл» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сделал снимки «убегающей» черной дыры весом 20 млн солнц. По данным NASA, черная дыра движется в космосе с такой скоростью, что если бы она находилась в Солнечной системе, то могла бы добраться до Земли за 14 минут.