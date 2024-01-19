Руки в блоки: объем пиратского контента в Сети за год увеличился вдвое

Объем пиратского контента в Сети за год увеличился более чем в два раза . Роскомнадзор в 2023 году заблокировал или удалил более 1 млн таких интернет-ссылок . Участники рынка объяснили тенденцию уходом западных мейджоров из страны , а также увеличением интереса к российским фильмам и сериалам . Пиратство в отношении западного контента эксперты характеризуют как своеобразный ответ на санкции и некорректное отношение к российскому потребителю , а «слив» отечественного — активным ростом его производства .

Борьба с пиратством

Роскомнадзор ограничил доступ или заблокировал в прошлом году почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом, тогда как годом ранее их было 485 тыс. , сообщили «Известиям» в федеральной службе. Это было сделано в связи с неудалением информации, распространяемой в Сети с нарушением авторских или смежных прав . За всё время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалено около 178 млн ссылок , рассказали в Роскомнадзоре.

— В настоящее время для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав , — пояснили «Известиям» в ведомстве. При этом к владельцу сайта по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности за незаконное использование им объектов авторских и смежных прав.

Нелегальный контент будет расти и дальше, если крупные западные правообладатели будут продолжать некорректно относиться к российскому пользователю , отметил президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. По его словам, если сам правообладатель не защищает свой контент от пиратства, то никто за него не обязан это делать . Это не только согласно российскому законодательству, но и относится к фактически любой стране мира и к авторским правам на территории других стран, объяснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Если западные лейблы не хотят бороться с пиратством в отдельно взятой стране, значит, фактически они легализуют пиратство по своему контенту , — отметил эксперт.

По словам Юрия Злобина, два-три года назад в России была совершенно другая ситуация — тогда был пользователь, который привык покупать легально , сейчас же западные мейджоры потеряли таких потребителей. Они фактически приучили российских клиентов получать нужный контент бесплатно — это своего рода ответ на санкции и некорректное отношение, резюмировал он.

Рост всплеска пиратства вызван интересом к контенту, который люди не могут найти на платных площадках, прежде всего это фильмы и сериалы студий-мейджоров, которые ушли из России , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— И тут два варианта объяснения — желание посмотреть и отсутствие денег. Эти две составляющие, по которым смотрится пиратский контент, иногда совпадают, — указал эксперт.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Цифровая безопасность

Из-за санкций в России сейчас нет официальных правообладателей контента мейджоров и тех, кто мог бы подать заявление в Роскомнадзор и защитить права на интеллектуальную собственность , сказали «Известиям» в онлайн-кинотеатре Premier. Там также объяснили рост пиратства уходом легального западного контента из Сети .

— Однако пираты используют не только западный контент, но и проекты российских онлайн-кинотеатров , поэтому в прошлом году мы усилили защиту своей фильмографии, — отметили в онлайн-кинотеатре. — В частности, внедрили функцию, которая не позволяет записывать видео с экрана во время просмотра фильмов и сериалов.

По мнению руководителя отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра START Сергея Василенко, скачок пиратских сайтов вызван ростом рынка стримингов . Если обратить внимание на структуру медиапотребления в интернете, то просмотр видеоконтента в Сети находится на втором месте после соцсетей .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Для оперативного поиска нелицензионного контента в START существует антипиратский отдел, который занимается поиском пиратских ссылок, защитой контента, а также разведкой по открытым данным , — сказал эксперт. — У нас создано собственное антипиратское автоматизированное решение, благодаря которому до 80% ссылок обрабатываются автоматически.