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Руки в блоки: объем пиратского контента в Сети за год увеличился вдвое

С чем связана такая тенденция и как видеосервисы стараются обезопасить цифровую систему
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Объем пиратского контента в Сети за год увеличился более чем в два раза. Роскомнадзор в 2023 году заблокировал или удалил более 1 млн таких интернет-ссылок. Участники рынка объяснили тенденцию уходом западных мейджоров из страны, а также увеличением интереса к российским фильмам и сериалам. Пиратство в отношении западного контента эксперты характеризуют как своеобразный ответ на санкции и некорректное отношение к российскому потребителю, а «слив» отечественного — активным ростом его производства.

Борьба с пиратством

Роскомнадзор ограничил доступ или заблокировал в прошлом году почти 1,1 млн ссылок с пиратским контентом, тогда как годом ранее их было 485 тыс., сообщили «Известиям» в федеральной службе. Это было сделано в связи с неудалением информации, распространяемой в Сети с нарушением авторских или смежных прав. За всё время действия антипиратского меморандума из поисковой выдачи удалено около 178 млн ссылок, рассказали в Роскомнадзоре.

— В настоящее время для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав, — пояснили «Известиям» в ведомстве. При этом к владельцу сайта по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности за незаконное использование им объектов авторских и смежных прав.

Нелегальный контент будет расти и дальше, если крупные западные правообладатели будут продолжать некорректно относиться к российскому пользователю, отметил президент антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрий Злобин. По его словам, если сам правообладатель не защищает свой контент от пиратства, то никто за него не обязан это делать. Это не только согласно российскому законодательству, но и относится к фактически любой стране мира и к авторским правам на территории других стран, объяснил эксперт.

Карта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Если западные лейблы не хотят бороться с пиратством в отдельно взятой стране, значит, фактически они легализуют пиратство по своему контенту, — отметил эксперт.

По словам Юрия Злобина, два-три года назад в России была совершенно другая ситуация — тогда был пользователь, который привык покупать легально, сейчас же западные мейджоры потеряли таких потребителей. Они фактически приучили российских клиентов получать нужный контент бесплатно — это своего рода ответ на санкции и некорректное отношение, резюмировал он.

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Рост всплеска пиратства вызван интересом к контенту, который люди не могут найти на платных площадках, прежде всего это фильмы и сериалы студий-мейджоров, которые ушли из России, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— И тут два варианта объяснения — желание посмотреть и отсутствие денег. Эти две составляющие, по которым смотрится пиратский контент, иногда совпадают, — указал эксперт.

Ноутбук
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Цифровая безопасность

Из-за санкций в России сейчас нет официальных правообладателей контента мейджоров и тех, кто мог бы подать заявление в Роскомнадзор и защитить права на интеллектуальную собственность, сказали «Известиям» в онлайн-кинотеатре Premier. Там также объяснили рост пиратства уходом легального западного контента из Сети.

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— Однако пираты используют не только западный контент, но и проекты российских онлайн-кинотеатров, поэтому в прошлом году мы усилили защиту своей фильмографии, — отметили в онлайн-кинотеатре. — В частности, внедрили функцию, которая не позволяет записывать видео с экрана во время просмотра фильмов и сериалов.

По мнению руководителя отдела по антипиратству онлайн-кинотеатра START Сергея Василенко, скачок пиратских сайтов вызван ростом рынка стримингов. Если обратить внимание на структуру медиапотребления в интернете, то просмотр видеоконтента в Сети находится на втором месте после соцсетей.

ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Для оперативного поиска нелицензионного контента в START существует антипиратский отдел, который занимается поиском пиратских ссылок, защитой контента, а также разведкой по открытым данным, — сказал эксперт. — У нас создано собственное антипиратское автоматизированное решение, благодаря которому до 80% ссылок обрабатываются автоматически.

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Официальные стриминговые платформы дают пользователям ряд конкурентных преимуществ перед пиратскими сервисами и сайтами, заявил «Известиям» генеральный директор «МТС Медиа» (флагманский продукт — онлайн-кинотеатр KION) Алексей Иванов. Платформы с лицензионным контентом, по его мнению, могут предложить пользователям стабильный безопасный сервис, клиентскую поддержку, удобный интерфейс, а также доступность на любых гаджетах.

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