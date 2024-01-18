В ОДК сообщили о начале серийных поставок двигателей ПД-14 в 2024 году
Серийные поставки двигателей ПД-14 начнутся в 2024 году, сообщил 18 января заместитель гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по стратегии и программному проектному управлению Михаил Ремизов на выставке-форуме «Россия».
«Год текущий — это год нашего контрактного обязательства по сертификации двигателя (ПД-14) и начала серийных поставок», — приводит ТАСС слова Ремизова.
Двигатель ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Относится к семейству турбореактивных двигателей пятого поколения для перспективной гражданской, транспортной и специальной авиации.
15 января премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об утверждении правительством РФ комплексной программы по расширению производства самолетов и комплектующей техники. За следующие шесть лет должно быть построено более 600 отечественных самолетов, уточнил российский премьер.
Ранее, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил о необходимости переоборудования имеющихся воздушных судов отечественными двигателями ПД, а также производства более мощного ПД-35. По словам главы государства, это даст возможность увеличить количество дальнемагистральных самолетов.