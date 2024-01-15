Правительство России утвердило программу по расширению производства самолетов
Правительство РФ утвердило комплексную программу по расширению производства самолетов и комплектующей техники, заявил 15 января на оперативном совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для ее финансирования средства Фонда национального благосостояния», — сказал он.
По его словам, на возвратной основе можно будет привлечь на эти цели более 280 млрд рублей.
Мишустин указал на то, что за следующие шесть лет должно быть построено более 600 отечественных самолетов. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.
«В условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов нашей большой страны», — отметил премьер-министр.
Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости переоборудования имеющихся воздушных судов отечественными двигателями ПД, а также производства двигателя самолета, более мощного ПД-35. По его словам, это даст возможность увеличить количество дальнемагистральных самолетов.
До этого, 7 августа, Путин заявил, что российским авиастроителями надо занять российский рынок, пока западные авиапроизводители на него не вернулись. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в свою очередь доложил российскому лидеру, что объем производства самолетов Superjet New (SSJ-NEW) с российскими двигателями запланирован на уровне 20 самолетов ежегодно с 2024 года, самолеты Ту-214 к 2025 году будут строиться в количестве 10 штук в год.