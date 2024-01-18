СМИ сообщили о хорошем самочувствии Кейт Миддлтон после операции

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон хорошо себя чувствует после перенесенной операции на брюшной полости и начинает восстанавливаться. Об этом в четверг, 18 января, сообщило издание The Independent.

По словам источников, Миддлтон «чувствует себя хорошо», однако ее восстановление может занять до трех месяцев.

При этом характер заболевания принцессы не раскрывается, хотя Кенсингтонский дворец подтвердил, что оно не связано с каким-либо раковым заболеванием. По словам представителей дворца, Миддлтон вернется к исполнению своих обязанностей только после Пасхи.

42-летняя Миддлтон была госпитализирована во вторник, 16 января, для проведения плановой операции. Принцесса Уэльская, предположительно, останется в частной Лондонской клинике на 10–14 дней, после чего вернется домой, напоминает издание.

17 января в Кенсингтонском дворце сообщили, что Миддлтон осознает интерес, который вызовет ее операция, и выразила надежду, что общественность «поймет ее желание сохранить как можно больше нормальности для своих детей». Пресс-служба будет предоставлять данные о восстановлении принцессы только тогда, «когда появится важная новая информация».