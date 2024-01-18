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Стало известно, с чем обращались россияне к врачам в новогодние праздники

Исследование: чаще всего россияне обращались к врачам в праздники с отравлениями
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Наиболее часто в новогодние праздники россияне обращались к терапевту и педиатру, психологу, неврологу. Среди менее востребованных, но также популярных специалистов в праздники — гастроэнтеролог, гинеколог и уролог. Об этом «Известиям» 18 января сообщили аналитики группы компаний BestDoctor, которые провели соответствующее исследование.

Согласно данным о количестве обращений в виртуальную клинику BestDoctor, потребность россиян в консультации врачей в праздники не снизилась, а по сравнению с аналогичным периодом в декабре даже возросла. Минимальное количество обращений к специалистам было зафиксировано 2 января — в этот день россиянам требовалась консультация в основном педиатров и терапевтов. А чаще всего за консультацией к специалистам россияне обращались 3, 4 и 8 января.

Отмечается, что чаще всего в новогодние праздники россиян беспокоили пищевые отравления, неврология (головные боли, боли в спине), ОРВИ, различные аллергические проявления на фоне праздников и обильной еды. Также востребованы были специалисты-дерматологи с жалобами на различные дерматиты на фоне обильной еды и морозов.

«Популярность онлайн-консультаций врачей показывает устойчивый рост в последние несколько лет, начиная со времен пандемии. Так, за последние два года доля консультаций в нашей виртуальной клинике выросла более чем в три раза. В 2021 консультациями в виртуальной клинике воспользовались только 8% клиентов, а в конце 2023 года — уже более 26% пользователей» — заключила руководитель виртуальной клиники группы компаний BestDoctor Евгения Буйнова.

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Согласно результатам опроса СК «Росгосстрах» и банка «Открытие» (входит в группу ВТБ), которыми они поделились с «Известиями» в конце декабря, каждый четвертый россиянин называет себя ипохондриком, когда человек испытывает постоянное беспокойство по поводу своего здоровья и боится обнаружить у себя какое-нибудь тяжелое заболевание. Мужчин в этой категории больше, чем женщин (59% против 41%).

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