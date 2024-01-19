Патофизиолог рассказал о способах избежать зависимости от капель в нос

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов 19 января рассказал «Известиям», как избежать зависимости от сосудосуживающих капель в нос.

По словам эксперта, заложенность носа чаще всего возникает из-за двух причин: первая — это отек слизистой оболочки полости носа, вторая — это излишнее продуцирование секрета (слизи) в полостях носа. Это может быть из-за инфекционного заболевания или аллергической реакции.

«При воздействии данных факторов выделяются медиаторы (биологические вещества), увеличивающие проницаемость и диаметр сосудов, что вызывает отек слизистой и, как следствие, заложенность носа. Для избавления от заложенности носа пациенты используют препараты, содержащие биологические вещества, повышающие тонус сосудов и снимающие отек. Однако частое местное использование данных препаратов приводит к тому, что рецепторы, связывающиеся с данными медиаторами, становятся менее чувствительными, развивается резистентность. Развитие резистентности строго индивидуально, но хочу отметить, что со временем любой человек становится устойчивым к лекарственному препарату и ему приходится либо повышать дозу данного препарата, либо искать новый препарат. Раз развившаяся резистентность может исчезнуть, если препарат, а точнее, действующее вещество, не принимать в течение года. Через год данный препарат будет действовать так, как обычно», — сказал он.

Чтобы не выработалась резистентность к биологически активному веществу, рекомендуется менять капли, то есть периодически использовать капли с другим действующим веществом, отметил Степанов. Народным средством является промывание полостей носа гипертоническим раствором (соленой водой), к данному методу лечения привыкание не развивается.

В декабре врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров рассказал «Известиям», что обычный насморк может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до воспаления мозга. По его словам, простуды, синуситы и любое воспаление пазух носа чреваты серьезным заболеванием — гайморитом. Механизм его развития хорошо изучен: в полость носа или гайморову пазуху попадают инфекции, вирусы, бактерии, которые вызывают отек.