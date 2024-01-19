Реклама
Прямой эфир
Мир
Хантер Байден даст показания в конгрессе США 28 февраля
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и до –2 градусов 19 января
Интернет и технологии
Путин поручил нарастить вычислительные мощности суперкомпьютеров
Общество
Россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования
Общество
Городские службы зафиксировали около 12 см снега в нескольких округах Москвы
Мир
В США утвердили проект финансирования федеральных ведомств до начала марта
Происшествия
В Каспийске погибла женщина после падения с седьмого этажа дома
Экономика
Китайские банки перестали принимать платежи в долларах из России
Общество
Крещенские купания начались у Главного храма ВС РФ в Кубинке
Общество
Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова получила награду от Минобороны РФ
Мир
Глава Венгрии призвала к диалогу с Россией для урегулирования на Украине
Мир
В ООН настоятельно призвали Иран и Пакистан к сдержанности
Мир
ВКС РФ организовали патрулирование линии разграничения Сирии и Израиля
Общество
Вильфанд сообщил о сильных снегопадах на Крещение в центре России
Мир
Сенат США одобрил проект финансирования ведомств страны до начала марта

Патофизиолог рассказал о способах избежать зависимости от капель в нос

Патофизиолог Степанов: зависимость от капель в нос проходит в течение года
0
Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Сергей Степанов 19 января рассказал «Известиям», как избежать зависимости от сосудосуживающих капель в нос.

По словам эксперта, заложенность носа чаще всего возникает из-за двух причин: первая — это отек слизистой оболочки полости носа, вторая — это излишнее продуцирование секрета (слизи) в полостях носа. Это может быть из-за инфекционного заболевания или аллергической реакции.

«При воздействии данных факторов выделяются медиаторы (биологические вещества), увеличивающие проницаемость и диаметр сосудов, что вызывает отек слизистой и, как следствие, заложенность носа. Для избавления от заложенности носа пациенты используют препараты, содержащие биологические вещества, повышающие тонус сосудов и снимающие отек. Однако частое местное использование данных препаратов приводит к тому, что рецепторы, связывающиеся с данными медиаторами, становятся менее чувствительными, развивается резистентность. Развитие резистентности строго индивидуально, но хочу отметить, что со временем любой человек становится устойчивым к лекарственному препарату и ему приходится либо повышать дозу данного препарата, либо искать новый препарат. Раз развившаяся резистентность может исчезнуть, если препарат, а точнее, действующее вещество, не принимать в течение года. Через год данный препарат будет действовать так, как обычно», — сказал он.

Чтобы не выработалась резистентность к биологически активному веществу, рекомендуется менять капли, то есть периодически использовать капли с другим действующим веществом, отметил Степанов. Народным средством является промывание полостей носа гипертоническим раствором (соленой водой), к данному методу лечения привыкание не развивается.

Просвет в тоннеле: фотонные датчики определят рак за 20 минут
Как новая методика поможет предотвратить развитие опасного заболевания

В декабре врач-оториноларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Нияз Мухамадьяров рассказал «Известиям», что обычный насморк может привести к серьезным проблемам со здоровьем, вплоть до воспаления мозга. По его словам, простуды, синуситы и любое воспаление пазух носа чреваты серьезным заболеванием — гайморитом. Механизм его развития хорошо изучен: в полость носа или гайморову пазуху попадают инфекции, вирусы, бактерии, которые вызывают отек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024