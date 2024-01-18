В крещенскую ночь в Москве продлят работу наземного транспорта до 3:00

В ночь на 19 января наземный транспорт Москвы будет работать до 3:00. Изменения коснутся 45 маршрутов, которые проходят рядом с местами для купания. Об этом в четверг, 18 января, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Благодаря этому горожане смогут комфортно и безопасно добраться до дома», — говорится в публикации.

16 ночных автобусов также продолжат свою работу.

Ранее, 17 января, председатель Федерации зимнего плавания в Москве Антон Лосев объяснил, что если у человека нет серьезных ограничений и он хочет окунуться в прорубь, то необходимо заранее подготовиться к этому. По возможности лучше заранее посетить специальные места и там окунуться, это могут быть домики моржей, базы купания или купели. Эксперт отметил, что сейчас температура воды в этих водоемах находится на отметке примерно 5–6 градусов.

До этого, 16 января, директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин в разговоре с «Известиями» сказал, что во время крещенских купаний следует пользоваться официально организованными купелями, где дежурят сотрудники МЧС. Он предупредил, что окунаться в так называемых стихийных купелях крайне не рекомендуется, поскольку это может быть опасно для жизни.