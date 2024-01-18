Мощный циклон оставил без света более миллиона человек на юге Бразилии
На юге Бразилии более миллиона человек остались без электричества после прохождения мощного циклона в штате Риу-Гранди-ду-Сул, один человек погиб, еще 12 человек получили ранения. Об этом в среду, 17 января, сообщила бразильская газета Folha de São Paulo со ссылкой на данные гражданской обороны штата.
«В результате шторма, обрушившегося на Риу-Гранди-ду-Сул во вторник вечером, 16 января, один человек погиб, 12 ранены и 1,1 млн объектов недвижимости остались без электричества. Столичный город Порту-Алегри пострадал от наводнения, падения деревьев и сильного ветра», — говорится в публикации.
Издание также продолжило, что в 18:30 в среду, 17 января, по местному времени сообщалось о разрушениях в 49 городах штата Риу-Гранди-ду-Сул. Согласно последним данным, суммарное количество пострадавших насчитывает более 13 тыс. человек.
Кроме того, сообщается, что были частично затоплены три автотрассы федерального значения. Полностью заблокированы в связи с разрушением дорожного полотна семь дорог регионального значения. На данный момент ведутся восстановительные работы.
Также газета со ссылкой на Национальный институт метрологии Бразилии добавила, что атмосферный фронт движется в северном направлении, состояние повышенной опасности штормов в северной части штата Риу-Гранди-ду-Сул и почти на всей территории штата Санта-Катарина остается до 12:00 18 января по местному времени.
Ранее, 6 сентября, сообщалось, что в результате сильного шторма на юге Бразилии, который вызвал наводнения в нескольких городах штата Риу-Гранди-ду-Сул, умер по меньшей мере 21 человек. Отмечалось, что около 60 городов пострадали от урагана, который был классифицирован как внетропический циклон.
В июне на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул также обрушивался внетропический циклон. 17 июня сообщалось, что из-за наводнения 11 человек погибли и 20 пропали без вести. При этом более 2,3 тыс. человек пришлось искать убежища после шторма.