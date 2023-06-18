Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил об обсуждении расширения числа участников БРИКС
Общество
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано у побережья Курил
Политика
Большинство затопленных из-за прорыва ГЭС домов нужно отстраивать заново
Мир
На митинге в Риме протестующие раскритиковали действия Запада против России
Мир
Спецназ Курти избил двух сербских подростков в Косово
Спорт
Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян от соревнований
Общество
Минобрнауки РФ заявило об отсутствии планов ввести церемонию поднятия флага в вузах
Мир
Внук Льва Троцкого умер в возрасте 97 лет в Мехико
Мир
В Бразилии при наводнении 11 человек погибли и 20 пропали без вести
Общество
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до 26 градусов тепла в Москве 18 июня
Общество
В ЮВО наградили отличившихся на артемовском направлении военнослужащих
Происшествия
На МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и трех лосей

В Бразилии при наводнении 11 человек погибли и 20 пропали без вести

0
Фото: Folha de S.Paulo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул 11 человек погибли и 20 пропали без вести в результате наводнений. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo 17 июня.

Три человека погибли в Макине, два в Сан-Леопольдо и по одному в Ново-Гамбурго, Караа, Бомпринсипио, Сан-Себастьян-ду-Каи, Эстейо и Граватаи.

В публикации отмечается, что наводнения вызвал внетропический циклон. В результате инцидента пострадал 41 муниципалитет. В общей сложности более 2,3 тыс. человек в штате пришлось искать убежища после шторма, передает The New York Times.

Как сообщает Reuters, многие жители пострадавших районов укрылись на открытых спортивных площадках в своих городах. Власти выпустили предупреждение о риске оползней в нескольких районах.

Жарко — холодно: какими будут последствия погодных аномалий в июне
Экстремальные температуры в регионах уже повлияли на здоровье людей и будущий урожай

Ранее, 15 июня, стало известно, что в результате наводнения в индийском штате Ассам пострадали около 29 тыс. человек. Стихия затронула округа Джемаджи, Дибругарх и Лакхимпур.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023