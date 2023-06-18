В Бразилии при наводнении 11 человек погибли и 20 пропали без вести

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул 11 человек погибли и 20 пропали без вести в результате наводнений. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo 17 июня.

Три человека погибли в Макине, два в Сан-Леопольдо и по одному в Ново-Гамбурго, Караа, Бомпринсипио, Сан-Себастьян-ду-Каи, Эстейо и Граватаи.

В публикации отмечается, что наводнения вызвал внетропический циклон. В результате инцидента пострадал 41 муниципалитет. В общей сложности более 2,3 тыс. человек в штате пришлось искать убежища после шторма, передает The New York Times.

Как сообщает Reuters, многие жители пострадавших районов укрылись на открытых спортивных площадках в своих городах. Власти выпустили предупреждение о риске оползней в нескольких районах.

Ранее, 15 июня, стало известно, что в результате наводнения в индийском штате Ассам пострадали около 29 тыс. человек. Стихия затронула округа Джемаджи, Дибругарх и Лакхимпур.