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Почти 29 тыс. человек пострадали от наводнения на востоке Индии

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Фото: REUTERS/Samuel Rajkumar
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В результате наводнения в индийском штате Ассам пострадали около 29 тыс. человек. Об этом 15 июня сообщил NDTV.

Стихия затронула округа Джемаджи, Дибругарх и Лакхимпур. По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата, затоплены 25 деревень и 215,57 га посевных площадей.

Ожидается, что сильные дожди продлятся в этом регионе до 19 июня.

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Ранее, 14 июня, в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за сильного дождя. В результате подтоплены придомовые территории, цокольные помещения и помещения на первых этажах. Кроме того, произошло подтопление автомобилей, также поврежден газопровод.

В конце мая в результате наводнений в Ставропольском крае из-за повышения уровня воды частные дома на некоторых территориях оказались затоплены. Как отметили местные жители, к такому неблагоприятному исходу могла привести неисправная ливневая канализация.

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