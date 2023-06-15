Почти 29 тыс. человек пострадали от наводнения на востоке Индии
В результате наводнения в индийском штате Ассам пострадали около 29 тыс. человек. Об этом 15 июня сообщил NDTV.
Стихия затронула округа Джемаджи, Дибругарх и Лакхимпур. По данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата, затоплены 25 деревень и 215,57 га посевных площадей.
Ожидается, что сильные дожди продлятся в этом регионе до 19 июня.
Ранее, 14 июня, в Хостинском районе Сочи река Мацеста вышла из берегов из-за сильного дождя. В результате подтоплены придомовые территории, цокольные помещения и помещения на первых этажах. Кроме того, произошло подтопление автомобилей, также поврежден газопровод.
В конце мая в результате наводнений в Ставропольском крае из-за повышения уровня воды частные дома на некоторых территориях оказались затоплены. Как отметили местные жители, к такому неблагоприятному исходу могла привести неисправная ливневая канализация.