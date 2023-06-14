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Река Мацеста в Сочи вышла из берегов в результате проливных дождей

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Фото: Оперштаб Краснодарского края
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Река Мацеста из-за сильного дождя вышла из берегов и подтопила придомовые территории и дороги в Хостинском районе Сочи, сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю 13 июня.

Подтопление произошло в 04:00. В результате подтоплены придомовые территории, цокольные помещения и помещения на первых этажах. Кроме того, произошло подтопление автомобилей, также поврежден газопровод.

На место выехали все службы реагирования, отметили в Telegram-канале администрации города. В настоящее время проводится ликвидация последствий ЧС, на месте работают 55 спасателей и 17 единиц техники.

В Сочи действует штормовое предупреждение.

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В конце мая в результате наводнений в Ставропольском крае из-за повышения уровня воды частные дома на некоторых территориях оказались затоплены. Как отметили местные жители, к такому неблагоприятному исходу могла привести неисправная ливневая канализация.

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