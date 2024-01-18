Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом указал на приближение Украины к истощению запасов вооружения
Общество
МЧС предупредило о мокром снеге и метели в Москве 18 и 19 января
Мир
В Швейцарии призвали пригласить Путина после визита Зеленского
Мир
Во Франции признали полный провал контрнаступления ВСУ
Мир
В США подтвердили удар хуситов по американскому судну у берегов Йемена
Мир
CNN узнал о возможном изгнании Трампа из зала суда и его радости из-за этого
Экономика
Правительство просят поменять налогообложение по кредитам от работодателей
Экономика
Грузоперевозчики попросили вернуть запрет на экспорт топлива
Мир
Мощный циклон оставил без света более миллиона человек на юге Бразилии
Мир
Во Франции заявили о приобретении Украиной шести гаубиц Caesar
Мир
Британский эксперт указал на разрушение Россией украинских ПВО и ВПК
Мир
Кандидат в президенты Финляндии предложил посредничество страны по Украине
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Кирби сообщил о планах Байдена заявить о необходимости поставок оружия для ВСУ

В Венгрии сообщили о превращении ЕС в диктаторскую империю крайних либералов

0
Фото: Global Look Press/Silas Stein
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Национального собрания Венгрии, лидер правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи назвал неприемлемым возможное лишение страны права голоса в Совете Евросоюза (ЕС) из-за блокировки выделения Украине €50 млрд.

Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
СБУ заподозрила Орбана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

Речь идет о решении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать помощь Украине. Он один из немногих политиков в ЕС, кто выступает против поставок вооружения Киеву, а также не поддерживает санкции против России. В декабре 2023 года Орбан наложил вето на выделение Украине четырехлетнего финансирования в размере €50 млрд, а для одобрения пакета необходима поддержка всех 27 правительств ЕС. В связи с этим в Брюсселе решили пойти по пути давления: ЕС не может исключить какую-либо страну, зато может лишить ее членских прав, включая право голоса, на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе. Она применяется в случае отказа страны от основополагающих ценностей ЕС. В случае Венгрии подразумевается игнорирование верховенства закона.

18 января Европарламент (ЕП) рассмотрит резолюцию, призывающую Совет ЕС запустить процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе.

«Совершенно неприемлемо, чтобы ЕС отказывал какой-либо стране-члену в праве голосовать. Тем самым Брюссель уже даже не скрывает тот факт, что он попирает демократию, а Евросоюз превращается в диктаторскую империю крайних либералов, обслуживающих интересы международных финансовых кругов. Если Венгрию лишат права голоса, мы будем настаивать на том, чтобы Венгрия перестала платить свой ежегодный взнос в бюджет ЕС, а это сотни миллиардов форинтов из денег венгерских налогоплательщиков», — заявил «Известиям» Тороцкаи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пошли от принципов: Венгрию хотят лишить права голоса

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024