В Венгрии сообщили о превращении ЕС в диктаторскую империю крайних либералов

Депутат Национального собрания Венгрии, лидер правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи назвал неприемлемым возможное лишение страны права голоса в Совете Евросоюза (ЕС) из-за блокировки выделения Украине €50 млрд.

Речь идет о решении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заблокировать помощь Украине. Он один из немногих политиков в ЕС, кто выступает против поставок вооружения Киеву, а также не поддерживает санкции против России. В декабре 2023 года Орбан наложил вето на выделение Украине четырехлетнего финансирования в размере €50 млрд, а для одобрения пакета необходима поддержка всех 27 правительств ЕС. В связи с этим в Брюсселе решили пойти по пути давления: ЕС не может исключить какую-либо страну, зато может лишить ее членских прав, включая право голоса, на основании статьи 7 Договора о Европейском союзе. Она применяется в случае отказа страны от основополагающих ценностей ЕС. В случае Венгрии подразумевается игнорирование верховенства закона.

18 января Европарламент (ЕП) рассмотрит резолюцию, призывающую Совет ЕС запустить процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе.

«Совершенно неприемлемо, чтобы ЕС отказывал какой-либо стране-члену в праве голосовать. Тем самым Брюссель уже даже не скрывает тот факт, что он попирает демократию, а Евросоюз превращается в диктаторскую империю крайних либералов, обслуживающих интересы международных финансовых кругов. Если Венгрию лишат права голоса, мы будем настаивать на том, чтобы Венгрия перестала платить свой ежегодный взнос в бюджет ЕС, а это сотни миллиардов форинтов из денег венгерских налогоплательщиков», — заявил «Известиям» Тороцкаи.

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Пошли от принципов: Венгрию хотят лишить права голоса