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Грузоперевозчики попросили вернуть запрет на экспорт топлива

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Грузоперевозчики обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть запрет на вывоз топлива из страны. С такой инициативой в числе прочих предлагаемых мер регулирования рынка выступил президент Ассоциации автомобильного грузового транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин. С документом от 10 января ознакомились «Известия».

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Представители транспортной отрасли пожаловались, что после отмены запретительной меры цена топлива в опте и рознице вернулась к росту.

«Один из примеров: 9 января 2024 года цена на дизель на одной из сетевых заправок Санкт-Петербурга составила 65 рублей за литр, а месяц назад была еще 64 рубля. И такая ситуация на всех крупных сетевых АЗС. Это, несмотря на то, что оптовые цены на бирже сейчас довольно низкие, и, казалось бы, розничная цена должна быть ниже, но мы наблюдаем другую тенденцию», — говорится в письме.

В документе указано, что принятые осенью 2023 года меры по урегулированию ситуации на топливном рынке, в том числе запрет на экспорт нефтепродуктов до полного насыщения российских потребителей, были временными и не принесли результатов в долгосрочной перспективе.

«После снятия кабмином в октябре ограничений на экспорт дизеля цены снова стали расти <…> Отечественным нефтегазовым компаниям выгоднее продавать топливо за границу, нежели внутри России», — говорится в письме.

Правительство 21 сентября сообщило о решении ввести временные ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, писали «Известия». Такая мера последовала после сообщений об ухудшении ситуации в регионах — дефиците топлива и росте цен на него. Оптовая стоимость бензина в России неоднократно била рекорды, а рост розничной превысил темпы инфляции. Позднее на фоне улучшения ситуации на российском топливном рынке правительство отменило временный запрет на экспорт бензина, а 22 ноября — на экспорт летнего дизеля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Безвывозная ситуация: перевозчики просят вернуть запрет на экспорт топлива

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