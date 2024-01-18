Эксперт назвала самые полезные «зимние» продукты

Бренд-шеф сети пансионатов Тамара Мосева рассказала о самых полезных «зимних» продуктах для профилактики вирусов и деменции.

В беседе с Pravda.Ru 16 января специалист отметила, что одними из самых полезных продуктов зимой являются цитрусовые: грейпфруты, апельсины, лимоны. Они богаты витамином С, необходимым для поддержания иммунитета. Кроме того, в них содержатся антиоксиданты, которые помогают организму противостоять вирусам.

Также к полезным зимой продуктам эксперт отнесла орехи, богатые полезными жирными кислотами, укрепляющими сердечно-сосудистую систему, отмечает телеканал «360». Особенно они полезны пожилым людям, поскольку помогают снижать уровень сахара в крови и способствуют улучшению памяти, что, в свою очередь, очень важно для профилактики деменции. Пекан, грецкие орехи, фундук, кешью и кедровые орехи содержат витамины группы В, магний, кальций и цинк, помогающие в сохранении здоровья костей и укреплении организма в целом.

Поддержать здоровье крови и сердечно-сосудистой системы, а также улучшить пищеварение поможет включение в рацион железа и клетчатки. Хорошим источником железа являются мясо, рыба и орехи. Клетчатка же содержится в сезонных фруктах — мандаринах, апельсинах, яблоках, в овощах — в капусте, редьке и моркови, а также в бобовых.

16 января врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова рассказала, что молочные продукты снижают риск переломов у пожилых людей. По ее словам, пожилые люди испытывают повышенную потребность в кальции. В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция.

В декабре диетолог Анастасия Анохина перечислила необходимые зимой витамины. В их числе — витамины А, В, С и D. Также специалист обратила внимание, что в рационе может снижаться количество продуктов, богатых триптофаном, из которого синтезируются мелатонин и серотонин, гормоны сна и счастья, пишет RT. Чтобы восполнить этот компонент, следует употреблять белый сыр, сою, жирные сорта рыбы, овсяные хлопья, семена подсолнечника и кунжута.

Ранее врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о полезных продуктах для профилактики от простуд и вирусов. По ее словам, с помощью потребления некоторых сортов рыбы, а также кисломолочных продуктов можно снизить риск простуды в период зимних холодов. Кроме того, зимой организм особенно сильно нуждается в разнообразном и полезном питании, поэтому в рационе человека обязательно должны быть богатые витамином D лосось, нерка, тунец и сардина, сообщает телеканал «Звезда».