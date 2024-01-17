СКР: правоохранители пострадали в массовых беспорядках в Башкирии

В Башкирии в ходе массовых беспорядков в городе Баймак у здания суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщили 17 января в Следственном комитете РФ, возбуждено уголовное дело.

В Telegram-канале ведомства отмечено, что дело будет расследоваться по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ («Организация и участие в массовых беспорядках»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В пресс-службе Минздрава республики сообщили, что все пострадавшие получают необходимую медпомощь, госпитализация никому не потребовалась.

По версии следствия, беспорядки начались после того, как местных в социальных сетях и мессенджерах появились призывы к населению республики выйти на протестные акции у Баймакского суда, когда там будет проходить слушание по уголовному делу Фаиля Алчинова (внесен Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму).

Алчинов обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Участники митинга требовали освобождения обвиняемого. Протестующие применяли насилие, в том числе с помощью предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее 17 января председатель общественного совета МВД по Башкирии Рафаил Диваев сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках по чч. 1, 2 ст. 212 УК РФ. Диваев подчеркнул, что это статья из разряда особо тяжких, так как беспорядки являются угрозой для национальной безопасности страны, поэтому и наказание по ней очень серьезное, отметил он.

Прокуратура Башкирии поставила на контроль ход расследования уголовного дела о беспорядках, в результате которых пострадали полицейские.

Между тем Баймакский районный суд Башкирии приговорил экоактивиста Алчинова к четырем годам колонии за возбуждение ненависти, а также унижение достоинства группы лиц по признакам расы и национальности. По версии следствия, 28 апреля 2023 года Алчинов выступил на сходе граждан и высказал негативное отношение к людям по национальному признаку. До этого в течение года его привлекали к административной ответственности за подобные правонарушения.