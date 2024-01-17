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Из-за роста цен на яйца ФАС возбудила дела в 10 субъектах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В настоящее время территориальные органы ФАС России рассматривают антимонопольные дела в отношении производителей куриных яиц в 10 регионах: в ДНР, ЛНР, в Крыму, а также в Кировской, Волгоградской, Воронежской, Кемеровской, Ивановской, Ярославской областях и в Ставропольском крае, сообщили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа.

«В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы. (Ст. 14.31, 14.32 КоАП РФ).Также по поручению ФАС России территориальные управления службы рекомендовали властям регионов заключать соглашения о стабилизации цен на яйца с производителями и торговыми сетями с учетом разработанного ведомством постановления Правительства РФ №662», — пояснили в пресс-службе ФАС.

Такие соглашения уже заключены в 12 регионах: в Запорожской, Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Томской и Тюменской областях, а также в ЛНР и Республике Коми. Еще в 7 регионах они разрабатываются в настоящий момент: в Алтайском и Камчатском краях, Брянской, Иркутской и Рязанской областях, Республиках Мордовия и Хакасия, а также Нижнем Новгороде.

«Служба контролирует, чтобы документы не противоречили нормам антимонопольного законодательства и постановления Правительства РФ», — подчеркнули в службе.

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В ФАС также уточнили, что Ставропольское и Луганское УФАС возбудили дела в отношении производителей куриных яиц. Территориальные органы выявили в действиях компаний признаки нарушений закона о защите конкуренции.

«В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Ставропольское УФАС России выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны компаний ООО «Птицекомплекс Альянс», ООО Птицефабрика «Грачевская» и СХА «Птицефабрика Кумская»», — отметили в службе.

С сентября по декабрь 2023 года компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 59% до 108% на куриные яйца. Ставропольское УФАС России возбудило дело в отношении компаний по признакам картельных соглашений, пояснили в службе.

Луганское УФАС России выявило повышение цен на куриные яйца со стороны компании ООО «АВИС», которая является единственным производителем этой продукции в регионе.

«С октября по декабрь 2023 года производитель допустил рост оптово-отпускных цен на яйца куриные до 30%. Управление возбудило дело в отношении птицефабрики по признакам злоупотребления доминирующим положением. В случае установления нарушений в рамках рассмотрения антимонопольных дел компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ», — пояснили в антимонопольном органе.

В конце прошлого года в РФ выросла стоимость куриные яйца. 14 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства не увеличились. Глава государства выразил мнение, что ситуация со стоимостью этого продукта будет улучшаться.

17 января Минсельхоз заявил, что цены производителей на куриные яйца снижаются третью неделю подряд. Так, за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно.

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