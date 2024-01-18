Реклама
Прямой эфир
Мир
Пакистан нанес удары по территории Ирана
Мир
В Австрии предрекли скорое прекращение поставок газа РФ через Украину
Армия
Десант ВС РФ штурмом взял опорный пункт ВСУ под Артемовском
Мир
Власти Украины арестовали более 150 морпехов за отказ форсировать Днепр
Мир
Politico назвала ударом для Киева отказ КНР от встречи с Зеленским в Давосе
Мир
На Украине заявили о необходимости прямого вмешательства армий НАТО в конфликт
Мир
В США указали на эскалацию ближневосточного конфликта из-за ударов по Йемену
Мир
Депутат рады обвинил Зеленского в растрате средств госбюджета
Мир
Сальдо сообщил о строительстве ВСУ оборонительных сооружений в Херсоне
Мир
WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19
Армия
Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО
Армия
В РФ анонсировали конец работ над бюджетным аналогом дрона-камикадзе «Герань»
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

Эксперт дала советы по приобретению авто в салоне

Уткина: при выборе автодилера следует обращать внимание на программы лояльности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приобретать автомобиль следует в официальных дилерских центрах. Это гарантирует юридическую чистоту сделки, позволяет получить гарантию и облегчает дальнейшее обслуживание авто, рассказала «Известиям» 17 января директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина.

«Стоит обратить внимание на объективные оценки автодилера и обратиться в дилерский центр, чей профессионализм признан независимыми источниками. Например, такими как ИКС — «Индекс клиентского сервиса» от «Авто.ру». Он оценивает качество продаваемых автомобилей, полноту и профессиональность консультаций сотрудников дилерского центра и ряд других критериев, важных для автовладельца», — отметила эксперт.

По ее словам, немаловажным фактором при выборе дилерского центра выступает его способность предоставлять привилегии клиентам. В пример она привела ситуацию, когда летом 2023 года дилеры, импортировавшие машины по новому курсу юаня, были вынуждены повысить цены.

«Кто хеджировали юань, смогли не только сохранить цены, но и предложить клиентам выгодные условия покупки. Компетентность финансовой службы импортера позволяет предоставлять привилегии клиентам вне зависимости от сезонного фактора», — уточнила она.

Кроме того, эксперт рекомендовала при выборе дилера обращать внимание на наличие программ лояльности. Что, по ее мнению, очень важно при владении автомобилем, что позволяет клиенту долгосрочно экономить на сервисном обслуживании.

В то же время она рассказала, что законом не предусмотрено специальных требований к форме договоров купли-продажи автомобилей.

«Перед подписанием договора следует проверить соответствие VIN-кода автомобиля. Изучить раздел о цене договора, в нем не должно быть того, о чем покупатель не договаривался с менеджером: дополнительного оборудования или услуг, в которых автовладелец не нуждается. В случае если договором предусмотрен аванс или задаток, должно быть указано, что средства внесены в счет стоимости автомобиля, а не за оплату услуг автосалона. До того как подписать договор, удостоверьтесь в наличии ПТС. Его отсутствие может означать, что авто находится в залоге», — заключила Уткина.

Заводные настройки: автомобилисты оказались не готовы к морозам
Количество обращений на СТО в начале января увеличилось на 15%

Накануне «Автостат Инфо» сообщило, что в 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. По итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024