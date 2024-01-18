Эксперт дала советы по приобретению авто в салоне

Приобретать автомобиль следует в официальных дилерских центрах. Это гарантирует юридическую чистоту сделки, позволяет получить гарантию и облегчает дальнейшее обслуживание авто, рассказала «Известиям» 17 января директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина.

«Стоит обратить внимание на объективные оценки автодилера и обратиться в дилерский центр, чей профессионализм признан независимыми источниками. Например, такими как ИКС — «Индекс клиентского сервиса» от «Авто.ру». Он оценивает качество продаваемых автомобилей, полноту и профессиональность консультаций сотрудников дилерского центра и ряд других критериев, важных для автовладельца», — отметила эксперт.

По ее словам, немаловажным фактором при выборе дилерского центра выступает его способность предоставлять привилегии клиентам. В пример она привела ситуацию, когда летом 2023 года дилеры, импортировавшие машины по новому курсу юаня, были вынуждены повысить цены.

«Кто хеджировали юань, смогли не только сохранить цены, но и предложить клиентам выгодные условия покупки. Компетентность финансовой службы импортера позволяет предоставлять привилегии клиентам вне зависимости от сезонного фактора», — уточнила она.

Кроме того, эксперт рекомендовала при выборе дилера обращать внимание на наличие программ лояльности. Что, по ее мнению, очень важно при владении автомобилем, что позволяет клиенту долгосрочно экономить на сервисном обслуживании.

В то же время она рассказала, что законом не предусмотрено специальных требований к форме договоров купли-продажи автомобилей.

«Перед подписанием договора следует проверить соответствие VIN-кода автомобиля. Изучить раздел о цене договора, в нем не должно быть того, о чем покупатель не договаривался с менеджером: дополнительного оборудования или услуг, в которых автовладелец не нуждается. В случае если договором предусмотрен аванс или задаток, должно быть указано, что средства внесены в счет стоимости автомобиля, а не за оплату услуг автосалона. До того как подписать договор, удостоверьтесь в наличии ПТС. Его отсутствие может означать, что авто находится в залоге», — заключила Уткина.

Накануне «Автостат Инфо» сообщило, что в 2023 году россияне потратили 2,83 трлн рублей на покупку новых автомобилей. По итогам 2022 года финансовая емкость авторынка страны составила 1,47 трлн рублей.