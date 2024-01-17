В Минпромторге объяснили снижение цен на яйца и куриное мясо в магазинах России
В настоящее время цены на яйца и куриное мясо снижаются после изменения ценовых предложений от производителей, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.
«После дальнейшего снижения цен от производителей данной продукции на полках российских магазинов эта динамика продолжит отражаться в самые короткие сроки. Отметим, что торговые сети в принципе стараются не повышать цены на социально значимые продовольственные товары, устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты питания за счет собственной маржи», — добавили в министерстве.
Там также уточнили, что торговые сети стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают решение о повышении стоимости товаров.
Ранее в этот день Минсельхоз заявил, что цены производителей на куриные яйца снижаются третью неделю подряд. Так, за минувшую неделю они сократились на 2,6% и 1,4% за первую и вторую категории соответственно. В то же время отпускные цены на куриное мясо снижаются уже на протяжении семи недель, обратили внимание в министерстве. По информации ведомства, за последнюю неделю цены производителей на курятину уменьшились на 2,1%.
В конце прошлого года в РФ выросла стоимость куриные яйца. 14 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что стоимость увеличилась из-за того, что спрос вырос, а объемы производства не увеличились. Глава государства выразил мнение, что ситуация со стоимостью этого продукта будет улучшаться.