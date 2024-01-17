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«Триколор» рассказал о телепредпочтениях россиян в новогодние праздники

«Триколор» рассказал, что смотрели россияне в новогодние праздники
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Фото: Мосфильм
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«Триколор» проанализировал активность телезрителей в первые дни новогодних праздников и выяснил, какие фильмы россияне чаще всего смотрели по ТВ в этот период и каким каналам отдали предпочтения.

Данные по спутниковому ТВ подготовлены оператором на основе исследований, проведенных «Агентством 2».

Максимальное число зрителей в новогоднюю ночь привлекло традиционное поздравление президента РФ. Чаще всего трансляцию смотрели по Первому каналу и каналу «Россия 1».

Любимое отечественное кино для просмотра 31 декабря «Ирония судьбы, или С легким паром!» в этот раз не стало самым популярным и уступило лидерство «Бриллиантовой руке», «Джентльменам удачи» и кинокартине «Любовь и голуби».

«Выбирая среди новогодних «огоньков», зрители в возрасте от 18 до 44 лет отдали предпочтение каналу ТНТ, а люди 45+ смотрели канал «Россия 1».

Рекордное число телезрителей собрал премьерный показ кассового семейного фильма «Чебурашка» на канале «Россия 1» 1 января. Доля телесмотрения кино в первый день 2024 года составила 20,7%.

В топ-20 программ на федеральных каналах с 31 декабря по 2 января вошли «Песни от всей души» и «Песня года», «Конек-Горбунок», «Холоп», «Морозко», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Иван Васильевич меняет всё», «Москва слезам не верит».

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Ранее, 14 января, компания Mediascope подвела итоги прошедшего телевизионного года. Лидером рейтинга по итогам 2023-го стал канал «Россия 1». На втором месте — НТВ, на третьем — Первый, а замыкают пятерку Пятый и РЕН ТВ. Среди развлекательных каналов уверенно лидируют «Домашний» и СТС.

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