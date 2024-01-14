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Телевидение ситуации: какие каналы стали самыми популярными в 2023 году

И что именно россияне предпочитали смотреть по ТВ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Компания Mediascope подвела итоги прошедшего телевизионного года. Лидером рейтинга по итогам 2023-го стал канал «Россия 1». На втором месте – НТВ, на третьем – Первый, а замыкают пятерку Пятый и РЕН ТВ. При этом в топ-10 большая часть позиций — у каналов Национальной медиагруппы. Основные участники в прошлом году увеличили долю своей аудитории, у лидеров самый заметный прирост показали Пятый и РЕН ТВ. Среди развлекательных каналов уверенно лидируют «Домашний» и СТС. Какие фильмы и программы в 2023-м выбирали российские зрители и чем ещё этот год запомнится для телеиндустрии — в материале «Известий».

Пошли в рост

Итоговый расклад в топ-10 оказался близок к прошлогоднему, разве что ТНТ и «Карусель» поменялись местами (теперь они на девятой и 10-й позициях по доли аудитории соответственно). Возглавляет список по-прежнему «Россия 1». Самыми рейтинговыми у канала стали новогодние передачи — «Голубой огонек», эфир «Песен от всей души» 31 декабря и вечерний выпуск «Вестей» в этот же день.

Справка «Известий»

Исследовательская компания Mediascope выполняет функции официального измерителя ТВ-аудитории в России с 2017 года. Ежегодный отчёт Mediascope — самый авторитетный и объективный «вердикт» телеотрасли, позволяющий оценить не только общие результаты каналов, но и их успехи по работе с различными возрастными аудиториями, а также показатели конкретных проектов.

В отчете фигурируют два ключевых показателя. Непосредственно рейтинг демонстрирует, какой процент всего населения страны смотрел программу, а доля — какой это процент от общего числа телезрителей.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Второе и третье место в рейтинге-2023 — у НТВ и Первого канала. Причем у Первого самыми популярными передачами года стали «Новогодняя ночь на Первом» и трансляция парада 9 Мая.

Четвертое место занял Пятый канал, увеличив за год долю аудитории на 6% и практически догнав Первый. Самым успешным его проектом стал криминальный телесериал «След». А РЕН ТВ показал рекордный прирост аудитории среди ведущих телеканалов — сразу на 11%. В топ самых популярных у РЕН ТВ вырвались оригинальные кинопроекты: военная драма «Операция «Неман» и остросюжетный сериал «Сержант».

В сегменте развлекательного вещания с большим отрывом от конкурентов лидируют два других канала НМГ: «Домашний» — он находится на шестой строчке общего рейтинга — увеличил долю на 4%, и СТС — на седьмой позиции.

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Телевидение на уровне

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили: несмотря на огромную роль интернета в современном медиапространстве, телевидению в целом удается удерживать позиции.

— Средний россиянин смотрит ТВ почти четыре часа в сутки (по данным Mediascope). Телевидение на уровне, умеет развлекать аудиторию и хорошо ее понимает. Поэтому многие люди повернулись обратно к ТВ, даже если в какой-то момент они смотрели в сторону онлайн-кинотеатров. Они увидели, что каналы создают большое количество новых шоу, развлекательных программ, — рассказал «Известиям» гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких.

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Фото: Getty Images/fotostorm

Рост популярности российских фильмов и сериалов — важная составляющая этого результата. И цифры говорят о том, что наряду с советской классикой, стабильно собирающей высокие рейтинги в праздники, результаты приносят и новые проекты («Последний богатырь: Посланник тьмы» на «России 1», «Операция «Неман» на РЕН ТВ, «След» на Пятом канале).

— Всегда считалось, что телеканалы «не тащат» то, что раньше называлось большим кино, а сегодня большим сериалом. Большое кино — прокатная история, и на телеканале она вторична. Потом появились платформы, и все начали жить в ощущении, что на платформах крутые сериалы, а на телеканалах снова «вторичная» история. Но сейчас мы видим возрождение телевидения, и сериалы на нем прекрасно существуют, — сказал «Известиям» сценарист Андрей Золотарев.

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В качестве примера он привел сериал «Библиотекарь».

— Если бы кто-то 10 лет назад сказал, что будет фэнтези-сериал, который всех сильно захватит на телевидении, я бы не поверил… Но вот есть «Библиотекарь» на канале РЕН ТВ, не стесняющемся и не боящемся смелых проектов, — подчеркнул эксперт.

Есть и еще одна тенденция в отрасли — сегментирование аудитории. Профессор социологического факультета МГУ Александр Синельников объясняет: телесмотрение, с одной стороны, объединяет семью, но сегодня во многих домах может быть и два, и три телевизора. И там люди смотрят разные программы. Когда родители или дедушка с бабушкой включают одну передачу, дети предпочитают что-то другое на ином устройстве. В том числе этим эксперт объясняет наращивание телеканалами доли аудитории при общем снижении эфирного телесмотрения.

Прирост доли аудитории

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