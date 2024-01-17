В Подмосковье неизвестный обстрелял автобус с хоккейной командой

В Подмосковье водитель автомобиля обстрелял автобус, в котором ехала команда Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «СКА-Карелия». Источник «Известий» сообщил, что инцидент произошел вечером 16 января, когда автобус проезжал по шоссе Энтузиастов в Балашихе.

«Автобус ехал по Советской улице в сторону перекрестка, чтобы повернуть направо. Однако неизвестный мужчина за рулем Audi в это же время захотел «проскочить» на перекресток раньше автобуса. В какой-то момент раздался выстрел — он угодил в боковое, водительское окно», — поделился собеседник 17 января.

По данным главного управления МВД России, в результате инцидента никто не пострадал, была повреждена левая часть стекла автобуса.

В пресс-службе хоккейного клуба рассказали, что происшествие случилось во время возвращения команды домой в Кондопогу (Республика Карелия) после матча на стадионе «Балашиха Арена» с «Русскими Витязями». Во время обстрела в автобусе находилось 32 человека.

«Информация о том, что это было легковое средство с латвийскими номерами, правда. Видеорегистратор автобуса это зафиксировал. <…> По инциденту сразу были вызваны правоохранительные органы — ГИБДД, МВД. Скорее всего, следствие будет», — рассказали изданию «Спорт-Экспресс» в пресс-службе.

Ранее, 3 декабря, сообщалось, что в Увельском районе Челябинской области пассажир автобуса напал с ножом на других людей. В результате этого инцидента пострадали три пассажира, один из них получил резаные раны. Госпитализация никому не понадобилась. Нападавший успел скрыться, позже его нашли и передали следственно-оперативной группе.