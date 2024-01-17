Букингемский дворец сообщил о проведении медицинской процедуры Карлу III

Король Великобритании Карл III перенесет медицинскую процедуру, из-за чего временно не сможет исполнять обязанности монарха. Об этом 17 января сообщило агентство Reuters.

Пресс-служба Букингемского дворца заявила, что Карл III обратился за лечением из-за увеличенной простаты. Король посетит больницу для корректирующей процедуры на следующей неделе. Отмечается, что состояние монарха не вызывает опасений.

Также в этот день сообщалось, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. В это время она также не будет выполнять свои обязанности.

Ранее, 13 января, The Daily Mail раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II. Как рассказал ее личный секретарь сэр Эдвард Янг, она скончалась во сне. Также журналисты рассказали, что на смертном одре королевы была обнаружена шкатулка с двумя письмами — для самого секретаря и ее сына Карла III. Помимо этого, она оставила свои последние рабочие документы. Предполагается, что 96-летняя королева догадывалась, что скоро ее время подойдет к концу.