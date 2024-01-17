Генерал ВСУ признал успехи Российской армии на купянском направлении

Российские военные продвигаются вперед на купянском направлении и могут взять под контроль находящийся там железнодорожный узел. Об этом 17 января заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Купянск — это самое опасное место. <…> Купянск — это мощная железнодорожная станция. Более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства», — отметил он.

По мнению генерала, Вооруженные силы (ВС) РФ имеют для этого все необходимые ресурсы и активно прощупывают оборону украинских солдат. При этом благодаря работе артиллерии и огромному количеству дронов они достигают тактических успехов, добавил Кривонос.

Он также отметил, что для ВСУ существует угроза и на других направлениях, поскольку российская армия способна быстро перебрасывать подразделения между разными участками.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на купянском направлении у населенного пункта Терны. В результате этого потери противника составили до 30 военных.

Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки уничтожили до 160 украинских военнослужащих на этом же направлении. Помимо этого, подразделения ВСУ потеряли три танка, включая два Leopard, и два пикапа.

14 января украинские военные пожаловались телеканалу BFMTV на растущее давление наступающих на купянском направлении сил Российской армии. По словам военнослужащих ВСУ, на фоне ухудшающихся погодных условий это полностью лишает боеспособности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.