Эксперты спрогнозировали рост российского авторынка в 2024 году

Декабрь стал самым успешным месяцем года для российского авторынка (128,9 тыс. проданных автомобилей). Итоговый результат за 12 месяцев оказался выше прошлогоднего на 440 тыс. сделок и составил 1,13 млн легковых и LCV автомобилей. Об этом 18 января «Известиям» сообщили ВТБ и «Открытие Авто». В 2024 году с учетом амбициозных планов дистрибьюторов могло бы состояться порядка 2 млн сделок, однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит рынку подняться выше 1,4–1,5 млн штук, прогнозируют эксперты Группы ВТБ.

В декабре минувшего года покупателей нашли 128 930 автомобилей с учетом параллельного импорта, на 9% больше, чем в ноябре. Итог года — 1,13 млн машин (+58%, или +440 тыс. автомобилей) к 2022 году (687,4 тыс. машин). В зачете марок ведущую роль в развитии рынка традиционно обеспечил АвтоВАЗ. Несмотря на то что Lada не смогла выполнить первоначальный годовой план, 352,6 тыс. машин, отгруженных дилерам, в нынешних условиях можно считать успехом. Прирост продаж относительно 2022 года составил 87%, относительно 2021-го — 1%.

При этом крупнейший российский автопроизводитель продолжал умело пользоваться монопольным положением в сегменте бюджетных седанов. Модель Granta можно было встретить в салонах дилеров по цене заметно выше 1 млн рублей, а за топовые модели Vesta даже по РРЦ стали просить более 2 млн. Это в три–четыре раза выше, чем те же машины предлагали в момент их дебюта на рынке. Для Granta он состоялся в 2012 году, для Vesta — в 2015-м.

Тем не менее по Granta в 2023 году был поставлен рекорд продаж в 206,1 тыс. машин. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Успех в продажах продемонстрировали и отечественное семейство вседорожников Niva — 92 тыс. (+137%). В противовес продажам Vesta, составлявшим в лучшем для нее 2021 году 113 тыс. «штук», в 2023 оказались скромными — всего 49,3 тыс. Столько машин АвтоВАЗ отгрузил салонам. Реальных же покупателей успели обрести 41,2 тыс. автомобилей.

«Относительно высоким ежемесячным уровнем сбыта (2,4 тыс. машин в декабре, +26% к ноябрю) могли порадоваться продавцы «Москвичей». Роль сыграли скидки до 490 тыс. и появление второй модели в семействе. Если бы тех же темпов марка придерживалась и раньше, она вполне могла бы рассчитывать на то, что обнародованные ею планы продаж на 2023 год (сначала 40 тыс., а позже 27 тыс. «штук») оказались бы реализованы. Однако по отчетам дистрибьютора за 12 месяцев дилерам было продано 15 тыс. машин, из которых до конечных покупателей добралось 13 тыс. И наконец, УАЗ, ГАЗ, «Соллерс» и Evolute реализовали за прошедший год суммарно порядка 104 тыс. машин. В целом за отечественными брендами по итогам года — 470 тыс. сделок, или 42% рынка», — говорится в исследовании.

По итогам года благодаря параллельному импорту в десятке ведущих иностранных брендов, помимо китайских марок, удалось удержаться Kia (34 тыс. автомобилей), Hyundai (26 тыс.) и Toyota (22 тыс.). Все продемонстрировали двузначное падение продаж относительно прошлого года. Однако уже в декабре, помимо отечественных и китайских марок место удалось сохранить лишь еще одному «иностранцу» — Kia (1,8 тыс. автомобилей). В 2024 году топ-10, наверняка, покинет и он.

«Как мы и прогнозировали, общий объем продаж в 2023 году не превысил 1,14 млн автомобилей. В январе – феврале текущего года от рынка не стоит ждать тех же темпов, что он показал в декабре. Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше, чем на 60–65 тыс. сделок. Не достигнет декабрьских рекордов и февраль. Хотя, учитывая переполненность многих складов «китайцами», этот период может быть выгоден для покупки новой машины. Деньги, «замороженные» в «металле», для дилеров становятся всё дороже, и продавцы будут идти на уступки. Порядка 35% машин, завезенных из Поднебесной в прошлом году, к началу января оказались не распроданы», — сказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

При сохранении нынешних экономических условий традиционное оживление рынка начнется в весенние месяцы, добавил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий. Продавцы будут мотивировать покупателей к сделке аргументами про подорожание. На самих дилеров будут давить новые амбициозные планы дистрибьюторов, считает он.

Накануне эксперты «Авто.ру» сообщили «Известиям», что китайский кроссовер Geely Monjaro стал самым популярным автомобилем в 2023 году у россиян.