Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом указал на приближение Украины к истощению запасов вооружения
Происшествия
Руководителя детсадов в Приморье заподозрили в мошенничестве на 31 млн
Мир
В Швейцарии призвали пригласить Путина после визита Зеленского
Происшествия
Курильский вулкан Эбеко второй раз за день выбросил пепел на высоту 3 км
Мир
В США подтвердили удар хуситов по американскому судну у берегов Йемена
Мир
CNN узнал о возможном изгнании Трампа из зала суда и его радости из-за этого
Армия
Вертолет Ка-52 «Аллигатор» уничтожил технику и живую силу ВСУ
Экономика
Грузоперевозчики попросили вернуть запрет на экспорт топлива
Мир
Сальдо сообщил о строительстве ВСУ оборонительных сооружений в Херсоне
Мир
WSJ узнала о сокрытии Китаем информации о начале пандемии COVID-19
Армия
Расчеты гаубиц «Гвоздика» уничтожили более 20 боевиков ВСУ в зоне СВО
Армия
В РФ анонсировали конец работ над бюджетным аналогом дрона-камикадзе «Герань»
Армия
Средства ПВО сбили дроны ВСУ в Московской и Ленинградской областях
Мир
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Мир
Американские военные нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам хуситов

Эксперты спрогнозировали рост российского авторынка в 2024 году

Группа ВТБ: российский авторынок в 2024 году достигнет 1,4–1,5 млн штук
0
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Декабрь стал самым успешным месяцем года для российского авторынка (128,9 тыс. проданных автомобилей). Итоговый результат за 12 месяцев оказался выше прошлогоднего на 440 тыс. сделок и составил 1,13 млн легковых и LCV автомобилей. Об этом 18 января «Известиям» сообщили ВТБ и «Открытие Авто». В 2024 году с учетом амбициозных планов дистрибьюторов могло бы состояться порядка 2 млн сделок, однако увеличившиеся ставки автокредитования и продолжающийся рост стоимости машин едва ли позволит рынку подняться выше 1,4–1,5 млн штук, прогнозируют эксперты Группы ВТБ.

В декабре минувшего года покупателей нашли 128 930 автомобилей с учетом параллельного импорта, на 9% больше, чем в ноябре. Итог года — 1,13 млн машин (+58%, или +440 тыс. автомобилей) к 2022 году (687,4 тыс. машин). В зачете марок ведущую роль в развитии рынка традиционно обеспечил АвтоВАЗ. Несмотря на то что Lada не смогла выполнить первоначальный годовой план, 352,6 тыс. машин, отгруженных дилерам, в нынешних условиях можно считать успехом. Прирост продаж относительно 2022 года составил 87%, относительно 2021-го — 1%.

При этом крупнейший российский автопроизводитель продолжал умело пользоваться монопольным положением в сегменте бюджетных седанов. Модель Granta можно было встретить в салонах дилеров по цене заметно выше 1 млн рублей, а за топовые модели Vesta даже по РРЦ стали просить более 2 млн. Это в три–четыре раза выше, чем те же машины предлагали в момент их дебюта на рынке. Для Granta он состоялся в 2012 году, для Vesta — в 2015-м.

Тем не менее по Granta в 2023 году был поставлен рекорд продаж в 206,1 тыс. машин. Это в два с лишним раза больше, чем годом ранее. Успех в продажах продемонстрировали и отечественное семейство вседорожников Niva — 92 тыс. (+137%). В противовес продажам Vesta, составлявшим в лучшем для нее 2021 году 113 тыс. «штук», в 2023 оказались скромными — всего 49,3 тыс. Столько машин АвтоВАЗ отгрузил салонам. Реальных же покупателей успели обрести 41,2 тыс. автомобилей.

«Относительно высоким ежемесячным уровнем сбыта (2,4 тыс. машин в декабре, +26% к ноябрю) могли порадоваться продавцы «Москвичей». Роль сыграли скидки до 490 тыс. и появление второй модели в семействе. Если бы тех же темпов марка придерживалась и раньше, она вполне могла бы рассчитывать на то, что обнародованные ею планы продаж на 2023 год (сначала 40 тыс., а позже 27 тыс. «штук») оказались бы реализованы. Однако по отчетам дистрибьютора за 12 месяцев дилерам было продано 15 тыс. машин, из которых до конечных покупателей добралось 13 тыс. И наконец, УАЗ, ГАЗ, «Соллерс» и Evolute реализовали за прошедший год суммарно порядка 104 тыс. машин. В целом за отечественными брендами по итогам года — 470 тыс. сделок, или 42% рынка», — говорится в исследовании.

По итогам года благодаря параллельному импорту в десятке ведущих иностранных брендов, помимо китайских марок, удалось удержаться Kia (34 тыс. автомобилей), Hyundai (26 тыс.) и Toyota (22 тыс.). Все продемонстрировали двузначное падение продаж относительно прошлого года. Однако уже в декабре, помимо отечественных и китайских марок место удалось сохранить лишь еще одному «иностранцу» — Kia (1,8 тыс. автомобилей). В 2024 году топ-10, наверняка, покинет и он.

«Последние штрихи»: в Калуге рассказали о судьбе завода VW
Когда возобновится производство и какие машины будут выпускать

«Как мы и прогнозировали, общий объем продаж в 2023 году не превысил 1,14 млн автомобилей. В январе – феврале текущего года от рынка не стоит ждать тех же темпов, что он показал в декабре. Морозы, ударившие по активности многих клиентов в мегаполисах в первой декаде января, и затяжные праздники не позволят рынку выйти больше, чем на 60–65 тыс. сделок. Не достигнет декабрьских рекордов и февраль. Хотя, учитывая переполненность многих складов «китайцами», этот период может быть выгоден для покупки новой машины. Деньги, «замороженные» в «металле», для дилеров становятся всё дороже, и продавцы будут идти на уступки. Порядка 35% машин, завезенных из Поднебесной в прошлом году, к началу января оказались не распроданы», — сказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

При сохранении нынешних экономических условий традиционное оживление рынка начнется в весенние месяцы, добавил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий. Продавцы будут мотивировать покупателей к сделке аргументами про подорожание. На самих дилеров будут давить новые амбициозные планы дистрибьюторов, считает он.

Накануне эксперты «Авто.ру» сообщили «Известиям», что китайский кроссовер Geely Monjaro стал самым популярным автомобилем в 2023 году у россиян.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024