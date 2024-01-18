Врач перечислила наиболее частые причины падения пожилых людей

Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет по крайней мере раз в год переносят падения, а зима является наиболее опасным периодом из-за гололеда и погодных условий. Врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алиса Готина 18 января в беседе с «Известиями» перечислила десять наиболее частых причин, по которым пожилые люди падают.

Первая причина — мышечная слабость. Человека «не держат ноги», то есть в мышцах конечностей не хватает силы, чтобы предотвратить падение. Поэтому необходима регулярная физическая активность для тренировки мышц. Кроме того, следует полноценно питаться, употреблять достаточное количество белка, так как это строительный материал для мышечной ткани, советует эксперт.

«Вторая причина — нарушение походки и равновесия. Это состояние развивается с возрастом и связано с различными хроническими заболеваниями (патологии опорно-двигательного аппарата, неврологические расстройства). Нарушением походки и равновесия страдают от 10% людей в возрасте 60—69 лет до более 60% — в возрасте старше 80 лет. Поэтому очень важно держать под контролем свои хронические заболевания и вовремя посещать лечащего врача. При сильном нарушении походки лучше использовать вспомогательные средства для передвижения — трость или ходунки», — сказала Готина.

Третья причина — остеопороз (заболевание, при котором разрушается костная ткань). Оно протекает без ярких симптомов, и его первым признаком становится перелом при даже незначительной травме. Самым грозным и жизнеугрожающим является перелом шейки бедренной кости. Само заболевание увеличивает риск падений из-за потери организмом кальция. Важно вовремя выявить это заболевание и начать лечение. На ранней стадии остеопороз можно диагностировать с помощью денситометрии, предупредила врач.

«Ощущение «покалывания в ногах», онемение, изменение чувствительности, неприятные и болезненные ощущения в ногах, ведущие к ограничению повседневной активности. Это могут быть признаки сахарного диабета. Если возникли подобные симптомы, необходимо проверить уровень глюкозы и гликированного гемоглобина в крови или обратиться к лечащему врачу», — сказала специалист.

Также падения могут спровоцировать некоторые лекарственные средства, ежедневный прием пяти и более препаратов в сутки. Определенные препараты (психотропные, седативные) могут вызывать головокружение и слабость. Самостоятельный прием препаратов от гипертонии также может привести к резкому снижению давления и падению. Кроме того, при одновременном приеме различных лекарств могут возникнуть нежелательные побочные эффекты, повышающие риски падения.

«Шестая причина — снижение зрения и слуха. Сенсорные дефициты ограничивают восприятие окружающей среды, человек может не увидеть препятствие на своем пути или не услышать о приближающейся опасности. Поэтому важно вовремя их корректировать с помощью правильно подобранных очков и слуховых аппаратов. Седьмая — болевой синдром, боли в суставах и мышцах. Около 27–86% пожилых людей страдают хроническими болями. Это могут быть боли разного происхождения в спине, суставах, конечностях и других частях тела. Хроническая боль сопровождается снижением физической и функциональной активности и требует длительного лечения», — сказала врач.

Депрессия и апатия влечет за собой снижение физической и функциональной активности у пожилого человека, что является фактором риска падений. Поэтому важно вовремя обратиться к специалисту — психологу или психиатру. Депрессия, возникающая в пожилом возрасте, часто является первым симптомом начинающейся деменции, отметила Готина.

«Последняя причина — неправильное обустройство быта. Пространство в доме должно быть организовано так, чтобы пожилой человек мог свободно по нему передвигаться. Необходимо убрать с пути неустойчивые предметы и шнуры, закрепить ковры и половики, обеспечить достаточное освещение в комнатах и коридорах, в ванной лучше установить поручни и постелить противоскользящие коврики», — заключила врач.

В ноябре прошлого года врач диетолог-эндокринолог Антон Поляков призвал пожилых людей есть больше рыбы. Он объяснил, что им нужен белок, но получать его необходимо из правильных продуктов. Например, из рыбы, морепродуктов и птицы, а вот красного мяса лучше избегать.