Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК заявила о начале проверки украинского законодательства
Экономика
Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных
Общество
Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Мир
Блинкен заявил о глобальных последствиях из-за военного обострения вокруг Тайваня
Экономика
Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния
Мир
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Мир
Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца
Экономика
В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Спорт
Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Политика
Политолог заявил о нарушении ЕС собственной системы принципов из-за Украины
Мир
Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions

Врач рассказала об осложнениях при коклюше

Врач Мулюкова: последствием коклюша может стать кровоизлияние в мозг
0
Фото: Global Look Press/dpa/Philip Dulian
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствиями коклюша могут быть такие осложнения, как пневмония, отит, кровоизлияние в головной мозг, судороги. Об этом 17 января «Известиям» сообщила врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова.

По словам специалиста, коклюш — это высокозаразное заболевание бактериального происхождения, которое поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и сопровождается специфическим приступообразным кашлем.

«Этому заболеванию в основном подвержены дети и подростки, однако бывают случаи, когда заболевают и взрослые. Чаще всего именно взрослые способствуют распространению инфекции, поскольку у них болезнь может протекать бессимптомно или без выраженные проявлений. При проявлении симптомов коклюша или после контакта с заболевшим нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В зависимости от стадии болезни врач назначит те или иные препараты: это могут антибиотики или ингаляции с гормонами, а также средства для облегчения кашля. В тяжелых случаях, при более чем 20 приступах кашля за сутки, нарушении дыхания, угнетении сознания, судорогах, показана госпитализация», — сказала она.

Самым эффективным способом защиты от коклюша является вакцинация, указала Мулюкова. В соответствии с Национальным календарем прививок России детям до четырех лет вакцинация проводится трижды до года и однократно на втором году жизни. Для детей с четырех лет и взрослых существует вакцина, которую повторять нужно каждые 10 лет, объяснила она.

«Для будущих мам вопрос вакцинации особенно актуален, так как во время беременности бороться с этим инфекционным заболеванием гораздо сложнее. Более того, привитая будущая мама сможет защитить и малыша — она передаст ему иммунитет, который сможет его защитить до трехмесячного возраста. Также важно помнить, что вакцинироваться можно и в течение 72 часов после контакта с заболевшим», — заключила Мулюкова.

Воспаление с хитростью: возбудитель коклюша вызывает целлюлит
Бактерия приводит к поражению подкожной жировой клетчатки у людей с ослабленным иммунитетом

В ноябре в Минздраве сообщили, что мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех российских регионах. Согласно данным маркировки, остатки лекарства составляют свыше 3,7 млн доз.

Тогда же врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что коклюш вызывает бактерия Борде-Жангу, или Bordetella pertussis. Она передается, когда заболевший человек кашляет или чихает, то есть воздушно-капельным путем. Заболевание лечат антибиотиками, при этом процесс восстановления может растянуться на несколько недель и даже месяцев, предупредила она.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024