Врач рассказала об осложнениях при коклюше

Последствиями коклюша могут быть такие осложнения, как пневмония, отит, кровоизлияние в головной мозг, судороги. Об этом 17 января «Известиям» сообщила врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Кристина Мулюкова.

По словам специалиста, коклюш — это высокозаразное заболевание бактериального происхождения, которое поражает слизистую оболочку верхних дыхательных путей и сопровождается специфическим приступообразным кашлем.

«Этому заболеванию в основном подвержены дети и подростки, однако бывают случаи, когда заболевают и взрослые. Чаще всего именно взрослые способствуют распространению инфекции, поскольку у них болезнь может протекать бессимптомно или без выраженные проявлений. При проявлении симптомов коклюша или после контакта с заболевшим нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. В зависимости от стадии болезни врач назначит те или иные препараты: это могут антибиотики или ингаляции с гормонами, а также средства для облегчения кашля. В тяжелых случаях, при более чем 20 приступах кашля за сутки, нарушении дыхания, угнетении сознания, судорогах, показана госпитализация», — сказала она.

Самым эффективным способом защиты от коклюша является вакцинация, указала Мулюкова. В соответствии с Национальным календарем прививок России детям до четырех лет вакцинация проводится трижды до года и однократно на втором году жизни. Для детей с четырех лет и взрослых существует вакцина, которую повторять нужно каждые 10 лет, объяснила она.

«Для будущих мам вопрос вакцинации особенно актуален, так как во время беременности бороться с этим инфекционным заболеванием гораздо сложнее. Более того, привитая будущая мама сможет защитить и малыша — она передаст ему иммунитет, который сможет его защитить до трехмесячного возраста. Также важно помнить, что вакцинироваться можно и в течение 72 часов после контакта с заболевшим», — заключила Мулюкова.

В ноябре в Минздраве сообщили, что мультивалентные препараты для вакцинации от коклюша доступны во всех российских регионах. Согласно данным маркировки, остатки лекарства составляют свыше 3,7 млн доз.

Тогда же врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что коклюш вызывает бактерия Борде-Жангу, или Bordetella pertussis. Она передается, когда заболевший человек кашляет или чихает, то есть воздушно-капельным путем. Заболевание лечат антибиотиками, при этом процесс восстановления может растянуться на несколько недель и даже месяцев, предупредила она.