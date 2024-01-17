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В Совфеде ответили на слова советника Байдена о формировании нового миропорядка

Сенатор Джабаров: США не хотят формирования нового миропорядка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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США не хотят формирования нового миропорядка. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в среду, 17 января, комментируя заявление советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана об изменении мироустройства.

«Я согласен с Салливаном, что формируется новый миропорядок, но американцы к этому никакого отношения не имеют. Они как раз мечтали бы сохранить прежний миропорядок, где Штаты превалировали и были главным распределителем любых проблем в этом мире», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что Россия выступает против однополярного мира и стоит во главе процесса создания многополярного мира.

«Американцы пытаются даже эту ситуацию использовать себе в пользу и запугать весь мир, как они говорят, растущей российской угрозой. В ведущих странах Европы, Азии уже давно разобрались с попытками американцев вернуть всё вспять. Я думаю, вопрос будет решен, победа будет за нами», — выразил уверенность Джабаров.

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Накануне Салливан заявил, что у США и их союзников имеется возможность повлиять на процесс формирования нового мирового порядка, передает RT.

По его словам, США и их союзники смогут преодолеть глобальные вызовы, в том числе ситуацию, которая складывается на Ближнем Востоке, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 4 октября, президент РФ Владимир Путин указал, что процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим. По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целью которой является загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.

До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» сказал, что многополярный мир — это абсолютная реальность. По его словам, процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.

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