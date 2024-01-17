В Белом доме указали на формирование нового мирового порядка

У Соединенных Штатов Америки и их стран-союзников имеется возможность повлиять на процесс формирования нового мирового порядка. Об этом во вторник, 16 января, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Действительно, прямо сейчас формируется какой-то новый миропорядок», — указал он.

Кроме того, как подчеркнул Салливан, после окончания Второй мировой войны мировой порядок находится в постоянном развитии.

По его словам, США и их союзники смогут преодолеть глобальные вызовы, в том числе ситуацию, которая складывается на Ближнем Востоке.

Всемирный экономический форум – 2024 (ВЭФ) в Давосе проходит с 15 по 19 января 2024 года. На него приехали представители разных государств.

Тогда же в Давосе Салливан заявил, что Соединенные Штаты отмечают серьезную взаимозависимость крупных держав в нынешних условиях. Кроме того, как подчеркнул Салливан, современный мир является «эпохой радикальных перемен».

Ранее, 4 октября, президент РФ Владимир Путин указал, что процесс построения многополярного миропорядка, более честного и справедливого, неизбежен и исторически необходим. По его словам, мир постепенно избавляется от диктатуры такой финансовой экономической модели, целью которой является загнать в долговую кабалу, превратить в экономические колонии и лишить ресурсов для развития целые регионы планеты.

До этого, 11 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Известиями» сказал, что многополярный мир — это абсолютная реальность. По его словам, процесс становления многополярного мира продолжается и будет ускоряться.