Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава ЕК заявила о начале проверки украинского законодательства
Экономика
Путин допустил ВВП выше 3,5% по итогам 2023 года при уточнении данных
Общество
Более 100 млн человек стали пользователями портала «Госуслуги»
Армия
ВС РФ уничтожили до 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Мир
Блинкен заявил о глобальных последствиях из-за военного обострения вокруг Тайваня
Экономика
Минфин обнулил остатки евро в Фонде национального благосостояния
Мир
Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине
Мир
Пакистан отозвал своего посла из Ирана после ракетного удара
Политика
В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды
Мир
Самолет вернулся в аэропорт Токио из-за укусившего стюардессу американца
Экономика
В ГД повторно внесут законопроект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. рублей
Общество
Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах возросло до десяти
Спорт
Олег Кононов стал главным тренером футбольного клуба «Торпедо»
Политика
Политолог заявил о нарушении ЕС собственной системы принципов из-за Украины
Мир
Француз выиграл первый в 2024 году джекпот в €88 млн в лотерее EuroMillions
Сюжет:

В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды

Депутат Журова: США затягивают конфликт на Украине из-за личной выгоды
0
Фото: REUTERS/Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США затягивают процесс мирного урегулирования конфликта на Украине из-за личной выгоды. Об этом 17 января «Известиям» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не видит и близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине.

«Несомненно, США выгоден конфликт. Мы же знаем про их бюджеты на оборонку и объяснения, куда уходят такие деньги. Понятно, что бизнесу это крайне выгодно. Есть подозрения, что США будут как можно дольше оттягивать процесс по мирному урегулированию. И, может быть, даже не сильно предпринимать что-то на фронте, понимая, что гибнут люди, но в то же время оставляя ситуацию в таком вялотекущем процессе. При этом США пытаются убрать РФ как конкурента, выстраивая отношения с Европой по энергетическим ресурсам и так далее», — сказала Журова.

Надеялся на Давос: «формула Зеленского» терпит неудачу
План Украины не находит поддержки у стран Глобального Юга

Ранее, в декабре 2023 года, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин указала на то, что в Вашингтоне не заинтересованы в восстановлении мира на Украине.

В октябре того же года экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в 2022 году можно было бы положить конец украинскому конфликту, если бы не геополитические интересы. Как отметил Шредер, на мирных переговорах в Стамбуле украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили США.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отмечал, что США намерены вести конфликт с РФ «до последнего украинца». По его мнению, Вашингтону выгодно политически и экономически опосредованно вести конфликт с Москвой для развития своей гегемонии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024