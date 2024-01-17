В Госдуме указали на затягивание США конфликта на Украине из-за личной выгоды

США затягивают процесс мирного урегулирования конфликта на Украине из-за личной выгоды. Об этом 17 января «Известиям» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не видит и близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине.

«Несомненно, США выгоден конфликт. Мы же знаем про их бюджеты на оборонку и объяснения, куда уходят такие деньги. Понятно, что бизнесу это крайне выгодно. Есть подозрения, что США будут как можно дольше оттягивать процесс по мирному урегулированию. И, может быть, даже не сильно предпринимать что-то на фронте, понимая, что гибнут люди, но в то же время оставляя ситуацию в таком вялотекущем процессе. При этом США пытаются убрать РФ как конкурента, выстраивая отношения с Европой по энергетическим ресурсам и так далее», — сказала Журова.

Ранее, в декабре 2023 года, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин указала на то, что в Вашингтоне не заинтересованы в восстановлении мира на Украине.

В октябре того же года экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что в 2022 году можно было бы положить конец украинскому конфликту, если бы не геополитические интересы. Как отметил Шредер, на мирных переговорах в Стамбуле украинцы не согласились на мир, потому что им не разрешили США.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отмечал, что США намерены вести конфликт с РФ «до последнего украинца». По его мнению, Вашингтону выгодно политически и экономически опосредованно вести конфликт с Москвой для развития своей гегемонии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.