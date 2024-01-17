Блинкен заявил об отсутствии перспектив переговоров по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не видит и близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине.

«Сейчас я не вижу такого», — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли какая-то приближенная перспектива переговоров по стабильному долгосрочному перемирию. Трансляция его выступления велась на сайте форума.

Одновременно с этим он указал на то, что США всегда открыты для этого, так как это то, чего якобы больше всего хотят украинцы. При этом нужна готовность России к переговорам, добавил госсекретарь.

«Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержат и Украина, и США, и многие другие страны», — заключил Блинкен.

Ранее, 9 января, депутат бундестага Маттиас Моосдорф заявил «Известиям», что могут начаться переговоры РФ и западных стран по урегулированию украинского конфликта. По его мнению, такой сценарий наиболее вероятен, если в США на выборах президента победит Дональд Трамп.

Тогда же американский телеканал CNN заявил о переломном моменте в конфликте на Украине в пользу России. По мнению аналитика Майкла Боцюркива, интенсивность и частота недавних российских атак на фоне сообщений о том, что украинское контрнаступление застопорилось и западные сторонники Украины удерживают миллиарды финансовой помощи Киеву, говорят о серьезном переломе в конфликте.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский мыслит категориями войны и не стремится установить в своей стране мир. Он напомнил, что на Украине с 30 сентября 2022 года действует запрет на переговоры с Россией и с тех пор со стороны киевской администрации не было попыток решить вопрос мирным путем.

В свою очередь, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Также глава государства подчеркнул, что любые боевые действия всегда являются трагедией и «мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.