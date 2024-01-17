Церемония прощания с поэтом Львом Рубинштейном проходит в Москве

Церемония прощания с российским поэтом, библиографом и публицистом Львом Рубинштейном проходит в среду, 17 января, в Москве.

Проститься с литературным деятелем пришло большое количество людей. Зал, в котором проходит церемония, полностью заполнен. Кроме того, на улице выстроилась большая очередь.

«Спасибо большое, что вы сюда пришли, что вы сейчас вместе с нами пришли разделить наше горе. К сожалению, несколько дней назад папы не стало. Такое страшное происшествие, такая страшная катастрофа оборвала его жизнь», — сказала его дочь Мария.

Как сообщает корреспондент «Известий», по видеосвязи выступили друзья Рубинштейна, которые не смогли приехать. Мероприятие также не смогла посетить жена поэта из-за плохого самочувствия.

14 января Рубинштейн умер. Его дочь в разговоре с РБК рассказала, что прощание пройдет в ДК «Рассвет». До этого, 8 января, поэта сбил автомобиль в Москве. Его доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Рубинштейну провели операцию, его состояние оценивалось как тяжелое и нестабильное.

На следующий день департамент транспорта Москвы сообщил, что сбивший поэта водитель не притормозил перед нерегулируемым пешеходным переходом. Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Рубинштейн родился в Москве в 1947 году. Он окончил филологический факультет МГГУ им. М.А. Шолохова. В 1970-е Рубинштейн создал собственный жанр — стих на карточке, став одним из основоположников московского концептуализма. Поэту вручили премию «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».

Произведения Рубинштейна переведены на английский, немецкий, французский, финский, шведский, польский и другие языки.