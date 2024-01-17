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Названы самые популярные подержанные автомобили в России

«Открытие Авто»: Lada, Toyota и Nissan стали самыми популярными на вторичке
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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Самой популярной маркой в сегменте автомобилей с пробегом в России в 2023 году оказалась Lada, на нее пришлось 23,6% вторичного рынка и 1,57 млн перепродаж. Об этом 17 января сообщает «Открытие Авто».

По данным аналитиков, рыночная доля отечественных брендов составила 26,6%, японских — 27,3%, немецких — 14%, корейских — 13%. Отмечается, что корейские машины, несмотря на запреты, массово продолжали ввозить в Россию через Киргизию, а немецкие автомобили в РФ поставляют по большей части через Белоруссию.

Самой популярной иностранной маркой стала Toyota (715,6 тыс. сделок), следом в рейтинге идут Kia (387,8 тыс.), Hyundai (331,7 тыс.) и Nissan (330,1 тыс.).

Десятку самых популярных в России марок на вторичке замкнули Volkswagen, Renault, Chevrolet, Ford и Honda.

«В 2024 году можно ожидать дальнейшего роста продаж подержанных китайских машин. С учетом быстрой наполняемости сегмента новых автомобилей мы наверняка увидим не менее 200 тыс. перерегистраций. Тем не менее в пятерке стран лидеров Поднебесную ждать пока не стоит — слишком велики еще объемы «живых» автомобилей других стран, которые уверенно продавались в России предыдущие 30 лет», — сказала руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

По ее словам, если не случится существенного снижения ставки рефинансирования и кредиты не станут более доступными, вторичный рынок в лучшем случае ждет стагнация, в худшем — падение до 6–6,5 млн автомобилей.

Стал известен самый популярный автомобиль среди россиян в 2023 году

Средняя стоимость подержанного автомобиля из Китая за год выросла вдвое, до 1,8 млн рублей, сообщал 16 января сервис «Дром». По данным аналитиков, к концу 2023 года средневзвешенная цена китайского автомобиля с пробегом увеличилась на 102% по сравнению с 2022-м.

Средние цены на подержанные легковые автомобили в возрасте до трех лет выросли в России на 20,7% за год, сообщило 16 января Национальное агентство промышленной информации (НАПИ). Если в конце 2022 года машины в возрасте до трех лет в среднем стоили 4,46 млн рублей, то спустя год подорожали до 5,39 млн рублей.

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