Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 января заявил, что существование Украины «смертельно опасно» для украинцев и при любой власти.

«Существование Украины смертельно опасно для украинцев. И я имею в виду отнюдь не только нынешнее государство, бандеровский политический режим. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Почему? Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», — написал он в своем Telegram-канале

По мнению Медведева, кто бы ни возглавлял «новообразование под именем Украина», это не добавит легитимности его правлению.

«А, стало быть, вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом», — заявил он.

При этом политик указал, что украинское население в конечном счете выбирает жизнь и осознает всю «фатальность» существования Украины для них.

«Они практичные люди в конечном счете. Как бы они сейчас и ни желали смерти русским. Как бы они ни ненавидели российское руководство. Как бы ни стремились в мифические Евросоюз и НАТО. Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь», — заключил он, добавив, что так или иначе украинцы поймут, что жизнь в большом общем государстве лучше смерти.

Ранее, 25 декабря, Медведев назвал декларацию Европейского союза (ЕС) по гарантиям безопасности для Украины филькиной грамотой, поскольку она является просто словами. По его мнению, декларация также подразумевает заключение двухсторонних соглашений с конкретными условиями для обеспечения безопасности, а значит, «какая-нибудь безумная страна» может решить создать военную базу на Украине, чтобы принять на себя защиту ее границ.

За день до этого замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал на шесть стран ЕС, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.