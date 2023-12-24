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Шесть стран Евросоюза отказались предоставлять Украине гарантии безопасности

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Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал на шесть стран Европейского союза (ЕС), неприсоединившихся к декларации о гарантиях безопасности для Киева. Об этом 23 декабря сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В офисе президента назвали шесть стран ЕС, которые не присоединились к декларации по гарантиям безопасности для Украины. <…> Речь идет об Австрии, Хорватии, Польше, Венгрии, Словакии и Мальте», — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Заместитель главы офиса предполагает, что все вышеперечисленные страны имеют политическую волю стать стороной декларации, продолжили в издании.

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В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде киевского режима на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51.

До этого, 29 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между странами Запада по поводу гарантий безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года.

Зеленский 27 августа заявил, что ждет от Вашингтона гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Формат предполагает, что США будут оказывать помощь Украине, однако не дают обещаний в принятии участия в боевых действиях.

Ранее, 12 июля, в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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