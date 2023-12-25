Реклама
Прямой эфир
Мир
Санта-Клаус доставил почти 7 млн подарков в честь католического Рождества
Экономика
Глава ЦБ Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца
Политика
Косачев заявил о возможном непризнании миром новых границ США на шельфе в Арктике
Мир
Ди Каприо поздравил власти Казахстана с ростом популяции сайгака
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Белграде на фоне беспорядков началась встреча Вучича и посла РФ Харченко
Экономика
Мантуров заявил о перспективах лайнера Ил-96-400 стать пассажирским
Мир
СМИ сообщило о ликвидации 8 тыс. хамасовцев с начала октября
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Мир
Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Экономика
Курс евро превысил 102 рубля впервые с 20 октября
Общество
Сальдо сообщил о визите первого журналиста из ЕС в Херсонскую область
Мир
Пашинян отправился в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Политика
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
Общество
Дети Донбасса посетили выставку «Россия»

Медведев назвал филькиной грамотой гарантии безопасности ЕС для Украины

Медведев: Россия ударит по иностранной военной базе на Украине при ее появлении
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Декларацию Евросоюза (ЕС) по гарантиям безопасности для Украины можно назвать филькиной грамотой, поскольку она является просто словами. Такое мнение 25 декабря выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — написал он.

При этом Медведев отметил, что декларация также подразумевает заключение двухсторонних соглашений с конкретными условиями для обеспечения безопасности, что является куда более серьезной вещью. Он добавил, что «какая-нибудь безумная страна» может решить создать военную базу на Украине, чтобы принять на себя защиту ее границ.

Медведев подчеркнул, что НАТО не хочет войны с Россией и не принимает к себе в альянс Киев, однако неизвестно, как в случае с созданием баз на украинской территории будет трактоваться статья 5 устава Североатлантического альянса.

«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»
Евродепутат Иван Вилибор Синчич — о 12-м пакете санкций, помощи ЕС Киеву и истинных целях Запада

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал на шесть стран Европейского союза (ЕС), которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева. В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде киевского режима на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51.

До этого, 29 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между странами Запада по поводу гарантий безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года. Зеленский 27 августа заявил, что ждет от Вашингтона гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Формат предполагает, что США будут оказывать помощь Украине, однако не дают обещаний в принятии участия в боевых действиях.

Ранее, 12 июля, в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023