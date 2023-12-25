Декларацию Евросоюза (ЕС) по гарантиям безопасности для Украины можно назвать филькиной грамотой, поскольку она является просто словами. Такое мнение 25 декабря выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, в самой этой декларации вообще нет никакой добавленной ценности. Декларация — всего лишь публичное заявление, а значит, филькина грамота», — написал он.

При этом Медведев отметил, что декларация также подразумевает заключение двухсторонних соглашений с конкретными условиями для обеспечения безопасности, что является куда более серьезной вещью. Он добавил, что «какая-нибудь безумная страна» может решить создать военную базу на Украине, чтобы принять на себя защиту ее границ.

Медведев подчеркнул, что НАТО не хочет войны с Россией и не принимает к себе в альянс Киев, однако неизвестно, как в случае с созданием баз на украинской территории будет трактоваться статья 5 устава Североатлантического альянса.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал на шесть стран Европейского союза (ЕС), которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Киева. В начале сентября советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о надежде киевского режима на увеличение числа стран, которые выступают ключевыми гарантами безопасности Украины, до 51.

До этого, 29 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что переговоры между странами Запада по поводу гарантий безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года. Зеленский 27 августа заявил, что ждет от Вашингтона гарантий безопасности по аналогии с Израилем. Формат предполагает, что США будут оказывать помощь Украине, однако не дают обещаний в принятии участия в боевых действиях.

Ранее, 12 июля, в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.