Каждый россиянин, который хоть раз в жизни брал кредит, имеет свою кредитную историю. От нее зависит, одобрят ли новый заем, страховку и возьмут ли на новую работу. Поэтому важно следить за ее обновлением. Как часто обновляется кредитная история и почему полезно держать ее в порядке, рассказывают «Известия».

Что такое кредитная история

С момента подачи первой заявки на кредит вся информация о займах поступает в Бюро кредитных историй (БКИ). Там хранятся данные о заемщике и о том, когда, где и сколько средств он брал в кредит, а также насколько аккуратно вносит ежемесячные платежи.

Здесь же хранится информация о созаемщиках либо поручителях и организациях, которые запрашивали кредитную историю заемщика. Если были отказы в кредитовании, то сведения об этом тоже поступают в БКИ с указанием причин отказа.

Вся эта информация и составляет кредитную историю — досье на заемщика, которое показывает, как он исполняет свои обязательства по кредитам и займам. Именно она помогает банкам решать, стоит ли одобрять новый заем.

Доступ к документу кроме закрытой части, где записано, кто выдавал кредит и передавалась ли задолженность кому-либо еще, имеют страховые компании и работодатели с письменного разрешения. Банки обычно заранее включают этот пункт в договор. Посмотреть всю кредитную историю целиком может и сам заемщик, а при необходимости сотрудники полиции и судебные приставы.

Хранится кредитная история семь лет. До 2022 года этот срок составлял 10 лет. Содержащуюся в ней информацию можно оспорить в течение всего срока хранения.

Как часто обновляется кредитная история

Кредитная история дополняется каждый раз при оформлении нового займа, внесении очередного платежа, просрочках и досрочном погашении кредита. То же самое происходит, если у заемщика изменились персональные данные, например фамилия или место прописки.

Иногда кредитную историю меняют по инициативе заемщика, когда в ней обнаружена ошибка. Как только в бюро поступают любые новые сведения, происходит обновление кредитной истории.

По закону банк обязан известить об изменениях в течение пяти рабочих дней. После этого у бюро есть еще три-пять дней, чтобы обновить информацию.

Если не пользоваться услугами кредитования, финансовое досье может не обновляться годами. Иногда граждане специально не берут новые кредиты, чтобы дождаться, когда кредитную историю аннулируют. Но для этого придется полностью отказаться от займов, включая кредитные карты, и не выступать созаемщиком или поручителем.

Где проверить кредитную историю

Запрашивать свою кредитную историю можно дважды в год. Для этого необходимо обратиться в Бюро кредитных историй, в котором она хранится. Услуга предоставляется бесплатно в электронном виде. Если БКИ неизвестно, то получить информацию о нем можно, направив запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) на сайте Банка России или через портал «Госуслуги».

Эксперты советуют не пренебрегать этим шагом и периодически отслеживать свою кредитную историю, даже если новых займов не было. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, магистр права Мери Валишвили, в частности, указала, что, хотя сбор информации во многом автоматизирован, не исключены и технические ошибки.

Кроме того, если банк отклонил заявку, это тоже отражается в кредитной истории и влияет на рейтинг. Пока не поздно, его можно исправить, чтобы в критической ситуации не остаться без средств, отмечает юрист. Также она рекомендует каждый раз запрашивать информацию после полного погашения кредита и своевременно реагировать на любые неточности.

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