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Брокер назвал способы улучшить свою кредитную историю

Брокер Шардин назвал услугу «кредитного доктора» способом улучшить банковскую историю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банки редко одобряют займы клиентам с плохой кредитной историей, однако такую ситуацию можно исправить. Об этом в субботу, 24 июня, заявил в беседе с «Lenta.ru» кредитно-ипотечный брокер «Финарди» Дмитрий Шардин.

По словам специалиста, в случаях, когда кредитная история испорчена, сперва нужно погасить текущие долги и просрочки.

«Можно оформить кредит в банке или у инвестора с помощью брокера под залог недвижимости или авто, закрыть проблемные кредиты. Далее вовремя оплачивать ежемесячные платежи, и кредитная история будет налаживаться», — рассказал эксперт.

Брокер отметил, что, если из банка внезапно поступит предложение оформить кредитную карту или небольшой потребительский кредит, то этим следует воспользоваться. Можно вносить платежи вовремя, таким образом обновив информацию о себе в базе кредитных историй. Кредитные организации при запросах будут видеть, что клиент сейчас платит исправно.

Кроме того, Шардин сообщил, что банки всё равно могут отказывать в кредите, даже если проблемные счета закрыты. По его словам, в таких случаях можно воспользоваться залоговым кредитованием.

Специалист сказал, что, если нет такой возможности, то в качестве других вариантов можно подать заявку на получение кредитной карты, либо рассрочки на товар в магазине. Он подчеркнул, что подобные займы одобряют чаще, чем потребительские. Если вовремя вносить ежемесячные платежи, то можно улучшить свою кредитную историю.

Эксперт добавил, что некоторые банки могут предоставить услугу «кредитного доктора». Суть такой опции заключается в том, что клиенту выдают карту без денег, но он в обязательном порядке должен вносить ежемесячные платежи по ней. По итогу у клиента появится новый счет с положительными данными об уплате.

«После прохождения таких программ, банки, видят, что кредиты сейчас оплачиваются в срок, в этом случае с большей вероятностью предоставят кредит наличными», — заключил специалист.

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