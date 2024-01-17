Саперы ликвидировали 10 взрывных устройств на территории новых регионов РФ

Саперы 1-го армейского корпуса ВС РФ активно занимаются разминированием освобожденных территорий новых российских регионов. Вместе с группой разминирования корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 17 января показал кадры работы военнослужащих ВС РФ.

Работы у саперов много, поскольку им предстоит обезвредить целое поле. Поэтому для поиска мин выдвигаются по одному, с интервалом во времени и расстоянии. Это необходимость и мера безопасности, так как если вдруг кто-то пострадает, то другие останутся целы.

Вся цепочка саперов в составе шести человек уже прибыла на поле, и первый обнаруживший изучает предмет, который был найден.

Впрочем, саперам помогает специальный робот «Уран-6». На кадрах видно, как он отправился в поля, где с помощью своих приспособлений методом просеивания ищет взрывные устройства.

«Есть такие места, куда людям лучше не заходить, где количество мин на один квадратный метр обычно зашкаливает. В данных случаях помогает дистанционная управляемая машина комплекса «Уран-6», производит отличное разминирование местности от противопехотных мин», — рассказал военнослужащий 1-го армейского корпуса ВС РФ с позывным Тихий.

Однако большую часть работы в подразделении выполняет не робот, а люди. Медленно и аккуратно военнослужащие выискивают взрывоопасные предметы.

«А вот сейчас уже без шуток идем вместе с командиром саперной группы непосредственно по минному полю. След в след прям конкретно выбираю путь, по которому идет наш сопровождающий», — рассказал корреспондент.

Сафиулин добавил, что саперы подорвали и ликвидировали все 10 найденных зарядов. Разминирование на этой территории закончится еще нескоро, ведь в полях попадается огромное количество мин, многие из которых были заложены еще в 2014 году.

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Ранее, 14 января, в Минобороны России рассказали, что на танках армии России в зоне проведения СВО на Украине начали использовать новые комплексы подавления FPV-дронов «Сания».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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