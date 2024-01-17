Samsung Galaxy S24 появится в продаже в России раньше остального мира
Новые флагманы южнокорейской компании — Galaxy S24 — появятся в продаже в России на этой неделе. Об этом рассказали представители ритейлеров и сотовых операторов.
«Продажи серии Galaxy S24 на маркетплейсе могут начаться до конца этой недели», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Ozon.
Информацию о том, что Galaxy S24 могут появиться на полках магазинов раньше остального мира, подтвердили и представители трех мобильных операторов — МТС, Tele2 и «Мегафона». В пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо» рассказали, что планируют запустить предзаказ сразу после окончания презентации южнокорейского бренда.
Как рассказал «Известиям» собеседник в крупном IT-дистрибьюторе, ритейлеры и сотовые операторы закупают гаджеты у поставщиков в Армении, Казахстане и ОАЭ, которые, в свою очередь, получают их заранее от производителя, чтобы успеть завезти нужное количество устройств к дате начала официальных продаж по всему миру.
«Но поскольку в России официально Samsung не работает, то российские продавцы больше не обязаны согласовывать с вендором дату старта продаж. Когда компания сама занималась дистрибуцией своих товаров, подобное было невозможно, поскольку это грозило продавцам огромным штрафом и даже разрывом контракта с производителем», — подчеркнул источник «Известий».
«Известия» направили запрос в Samsung, однако в корпорации отказались от комментариев.
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Флагман в руки: Galaxy S24 появится в России раньше остального мира