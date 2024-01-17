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В ГД предложили учитывать расходы на ипотеку при начислении детского пособия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Госдуме предлагают при начислении детского пособия учитывать расходы семьи на выплату ипотеки. Обращение с таким предложением в адрес главы кабмина Михаила Мишустина направили депутаты.

«Поступают обращения от многодетных родителей по вопросу изменений порядка начисления единого детского пособия на ребенка. Они сообщают о практике, когда при назначении указанного выше пособия учитывается только доход семьи. Вместе с тем многие семьи имеют ипотечные займы, который является основной нагрузкой на семейный бюджет. Помимо этого, при назначении пособия не учитываются случаи, когда семья оказалась в трудной жизненной ситуации, если один или оба родителя лишились места работы не по своей вине (например, при сокращении штата, ликвидации организации)», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В тексте также отмечается, что, поскольку 2024 год объявлен Годом семьи, задача государства состоит в оказании максимальной помощи родителям и детям, особенно многодетным семьям.

«Необходимо рассмотреть вопрос об изменении порядка начисления единого пособия для многодетных семей. При начислении единого детского пособия на ребенка предлагаем отдельно учитывать расходы семьи на покрытие ипотечного займа. Это нужно для того, чтобы расходы на ипотеку не давили на семейный бюджет и после выплаты ипотеки у родителей оставались деньги на питание и воспитание своих детей», — пояснил «Известиям» один из авторов обращения, глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

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Ранее, 10 января, президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о распространении социальных гарантий на многодетных отцов. Глава государства подчеркнул, что его впечатляют многодетные отцы, так как они являются добрыми, активными, работоспособными, но при этом скромными людьми. Также он отметил, что рад появлению в стране «моды на многодетность».

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