Прокуратура проверит данные об отказе в приеме пациентам с корью под Рязанью
Прокуратура Рязанской области организовала проверку по информации местных СМИ, которые сообщили о случаях отказа в приеме больным корью пациентам в Сасовском межрайонном медицинском центре. Как отмечает 16 января надзорное ведомство, заболевших отказались принимать, сославшись на занятость врача.
«Организована проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении. Основанием для проведения надзорных мероприятий послужили сведения СМИ о том, что в Рязанской области медцентр отказался принимать больных корью пациентов. Им пришлось ехать в другой город», — указано в Telegram-канале прокуратуры.
Согласно предварительным данным, бригада скорой помощи 15 января доставила в инфекционное отделение указанного медцентра 23-летнего мужчину, однако персоналом ему было «отказано в доступе в помещение под предлогом занятости врача-инфекциониста». Прокуратура оценит правомерность действий сотрудников.
Региональный минздрав также провел проверку по информации СМИ. В ведомстве рассказали, что в приемном покое инфекционного отделения Сасовского ММЦ находился пациент с пневмонией в тяжелом состоянии, поэтому дежурная медсестра не смогла впустить пациента с корью в то же помещение, чтобы исключить их контакт, и попросила мужчину с корью подождать, когда приемный покой освободится для осмотра.
«Пациенту не отказывали в оказании медицинской помощи, но он не стал ждать и самостоятельно ушел домой. В настоящее время два пациента с диагнозом «корь» получают профильную медицинскую помощь в стационаре рязанской больницы», — подчеркнули на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
До этого, 2 января, управление Роспотребнадзора по Амурской области сообщило о регистрации в Благовещенске двух завозных случаев кори. В регионе начали проводить мероприятия по недопущению распространения очага заболевания, отметили специалисты. Медики наблюдают за лицами, находившимися в контакте с заболевшими. В свою очередь медицинские организации Приамурья обеспечены необходимым запасом вакцины и иммуноглобулина для локализации возможных очагов заболевания.
27 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что мир вокруг России «горит» корью. По ее словам, ситуация в стране контролируема — корью заболевают непривитые граждане.