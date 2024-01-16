Украинский телеканал «Рада» в прямом эфире показал карту РФ с Крымом

В прямом эфире украинского телеканала «Рада» во вторник, 16 января, показали карту России с Крымом в составе территории страны.

Во время трансляции на экран вывели карту, где четко показаны очертания полуострова в государственных границах России. После этого телеканал ограничил возможность перемотки эфира.

Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью для The Economist заявил о том, что главной целью армии страны в 2024 году станет изоляция Крыма. При этом он не стал называть сроки достижения поставленных задач. В тот же день депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал больными измышлениями новогоднее обращение Зеленского, в котором тот назвал крымчан и жителей новых российских регионов «все наши».

Позже, 2 декабря, военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Известиям», что у Украины нет возможностей для того, чтобы изолировать Крым. Также он предположил, что управление Украиной Зеленским вряд ли продолжится после 2024 года. Он указал, что президент находится «на контракте» у западных стран и обязан «излучать уверенность» и демонстрировать, что якобы украинская сторона может провести очередное контрнаступление.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.