Реклама
Прямой эфир
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
Экономика
Производство продукции свиноводства в России за пять лет увеличилось на 26,4%
Авто
Юрист предупредил автомобилистов о схеме мошенничества с эвакуаторами
Мир
Мэр голландского Арнема заявил об отсутствии запрета на сожжение Корана в стране
Политика
Американист предрек новые провокации в отношении Трампа
Мир
Shell приостановила движение судов в Красном море из-за хуситов
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полет над Японским морем
Мир
В Польше подписали соглашение о прекращении блокады границы с Украиной
Общество
Путин назвал власти в новых регионах России стальными людьми
Политика
Мишустин заявил о выходе экономики РФ на устойчивый рост
Мир
Парламент Эстонии отклонил проект о демонтаже «Бронзового солдата»
Мир
Politico узнала о лоббировании Лиз Трасс ускорения оборонного экспорта в КНР

Фабио Капелло раскритиковал «Рому» за увольнение Моуринью

0
Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководство итальянского футбольного клуба «Рома» неуважительно обошлось с португальским специалистом Жозе Моуринью, который был уволен с поста главного тренера команды. Об этом 16 января заявил бывший главный тренер сборной РФ по футболу Фабио Капелло.

«Похоже, что у этих американских владельцев странный способ управления делами, без уважения к тем, кто на них работает», — цитирует Капелло Football Italia.

Он также добавил, что в подобных ситуациях владельцы ФК должны вести себя по-другому по отношению к тренерам.

Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2014 года, набрав только два очка в трех матчах.

Тренерские поправки: почему три клуба РПЛ сменили наставников
График перестановок во главе команд пока не уступает прошлогоднему

Моуринью покинул команду ранее 16 января. Он возглавлял ее с 2021 года, контракт был рассчитан до конца текущего сезона. Владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкин поблагодарили Моуринью за его работу. Новым главным тренером клуба стал бывший игрок команды Даниеле Де Росси. Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2024 года. Де Росси дебютирует в качестве тренера «Ромы» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 20 января.

Моуринью занимал пост главного тренера «Ромы» с 2021 года. Он привел клуб к финалу Лиги Европы в прошлом сезоне. Также под началом Моуринью команда победила в Лиге конференции-2022.

За годы своей карьеры он также возглавлял такие клубы, как португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и испанский «Реал». Моуринью стал первым тренером в истории, который выигрывал финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» располагается на девятом месте с 29 очками за 20 матчей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024