Фабио Капелло раскритиковал «Рому» за увольнение Моуринью

Руководство итальянского футбольного клуба «Рома» неуважительно обошлось с португальским специалистом Жозе Моуринью, который был уволен с поста главного тренера команды. Об этом 16 января заявил бывший главный тренер сборной РФ по футболу Фабио Капелло.

«Похоже, что у этих американских владельцев странный способ управления делами, без уважения к тем, кто на них работает», — цитирует Капелло Football Italia.

Он также добавил, что в подобных ситуациях владельцы ФК должны вести себя по-другому по отношению к тренерам.

Капелло тренировал сборную России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира 2014 года, набрав только два очка в трех матчах.

Моуринью покинул команду ранее 16 января. Он возглавлял ее с 2021 года, контракт был рассчитан до конца текущего сезона. Владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкин поблагодарили Моуринью за его работу. Новым главным тренером клуба стал бывший игрок команды Даниеле Де Росси. Соглашение с ним рассчитано до 30 июня 2024 года. Де Росси дебютирует в качестве тренера «Ромы» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 20 января.

Моуринью занимал пост главного тренера «Ромы» с 2021 года. Он привел клуб к финалу Лиги Европы в прошлом сезоне. Также под началом Моуринью команда победила в Лиге конференции-2022.

За годы своей карьеры он также возглавлял такие клубы, как португальский «Порту», итальянский «Интер», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и испанский «Реал». Моуринью стал первым тренером в истории, который выигрывал финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» располагается на девятом месте с 29 очками за 20 матчей.