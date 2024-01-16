Чемпион мира Даниеле Де Росси возглавил «Рому» вместо Моуринью

Новым главным тренером «Ромы» после ухода Жозе Моуринью стал бывший игрок команды Даниеле Де Росси, сообщается 16 января на сайте итальянского футбольного клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года. Де Росси дебютирует в качестве тренера «Ромы» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 20 января.

Моуринью покинул команду во вторник, 16 января. Он возглавлял ее с 2021 года, контракт был рассчитан до конца текущего сезона.

«Мы рады возможности возложить ответственность за «Рому» на Даниеле Де Росси, поскольку считаем, что характерные для него лидерство и амбиции могут иметь решающее значение в достижении целей, которые команда ставит перед собой до конца сезона», — сказано в сообщении.

Де Росси выступал за римлян с 2001 по 2019 год, принял участие в 616 матчах, в которых забил 63 гола и отдал 60 результативных передач. Также он стал двукратным обладателем Кубка Италии и обладателем Суперкубка страны. В качестве тренера он работал с 2021 года ассистентом Роберто Манчини в сборной Италии, а с 2022 по 2023 год тренировал ФК СПАЛ.